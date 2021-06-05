前立法會議員邵家臻發起的關注囚權組織「石牆花」早前發起聯署，呼籲公眾關注監獄酷熱環境問題，短短33小時已成功收集逾10萬人網上簽名，至近期略見成果。邵家臻指，綜合各方消息，赤柱監獄開始加速安裝滾筒扇，個別期數亦有冷水機，可以飲用「有倒汗水」的涼水，走廊頭和尾亦加設了入水式便攜冷風機。

86個倉加6部便攜冷風機 邵家臻：有好過冇

邵家臻今日在Facebook發文，指綜合各方消息，赤柱監獄的酷熱問題稍有改善，如已加快安裝滾筒扇，在3、4日內完成20間倉的安裝，「再不是慢吞吞了」。而獄中走廊的頭尾位置亦多放了5、6部入水式便攜冷風機；惟每條走廊有多達86個倉，邵稱：「始終有好過冇。」

在炎熱天氣下仍只提供熱水，邵指飲開熱水的期數仍然要飲熱水，但有1、2個期數已經有冷水機，可以飲「有倒汗水」的涼水。

邵又指，赤柱監獄的囚倉原是「單人設計」，一般遇有囚友情緒不穩或新入監，才有「孖房」安排。但近年被控「暴動罪」等人士亦送到赤柱還柙，署方為騰空監倉，開始增設更多「孖房」，但同時令囚倉環境惡劣，酷熱天氣就「最是攞命」。邵指，在公眾關注後，情況亦有所改善，其中散熱較差的最頂層「孖房」調至地面層，最頂層則轉回單人囚倉。

聯署提及防中暑物資未見進展

不過，邵指沖涼仍只能每日一次，「要囚友自己諗辦法」。而聯署提及新增退熱貼、便攜式電動風扇、太陽油等預防中暑物資，亦未見進展。

邵家臻在文中多謝懲教署「正靜靜地做嘢」，又指前線職員也十分關注各項降溫措施，希望能夠借社會關注之力，改善監房酷熱問題，甚至提到他們「真的很想很想很想安裝冷氣」。

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