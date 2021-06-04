香港政府為市民提供新冠病毒疫苗接種超過100天，至今約有104萬人完成接種兩劑疫苗，約佔人口14%，平均每天只有1萬多人接種，這個數字能否反映踴躍程度的高低，見仁見智。若以全港總人口740萬來計算，要完成全部接種需時710天，近乎兩年。

早在年初，不同機構（包括親建制團體）的調查都顯示，市民對於接種疫苗的意向皆保持審慎和觀望態度，其中大概3成受訪者表示不會接種，另外3成則表示保持觀望。若果將這些調查數據，與現在的接種數字對比，似乎都能實際反映民意。不要忘記，根據各國經驗，首100日的接種率應該是高峯期，而往後的時間，除非有強大誘因催谷，否則，再過多100日，即使再多14%市民接種，也只能達到總人口的28%，情況大為不妙。

剛踏入6月，不同商業機構公佈一連串谷針計劃，令市民對接種疫苗的態度起了變化。這些推銷手法不外乎是大抽獎，小至全年港鐵免費乘車，大至千萬元樓房，對基層和中產人士各具吸引力。所謂「重賞之下，必有勇夫」， 但問題來了：有沒有市民因為身體狀況不適合接種疫苗，可是為了抽得巨獎而選擇去接種？疫苗不是對所有人都絕對安全，就政府早前公佈的資訊可見，不同疫苗對不同人士會產生不良反應。舉例來說，科興疫苗可能對患有糖尿病或心臟病人士有嚴重副作用。正因為這樣，政府也鼓勵市民就自己的身體狀況，在接種疫苗之前，諮詢家庭醫生意見。

同時，政府亦剛剛宣佈，顧問專家委員會只會公佈與疫苗潛在關連的死亡個案，疫苗的監察報告就由每兩星期發佈一次，改為每一個月才發佈一次。然而到目前為止，都沒有一個顧問專家認為死亡個案和疫苗有潛在關連——這是與疫苗至關重要的風險資訊，假若消息被延遲發放或避重就輕，將大大減低公眾對疫苗風險的警覺性。若果政府有足夠信心保證疫苗是絕對安全，何不每天都發佈相關資訊，令市民放心接種？我擔心，政府處理資訊發放的方式，只會令市民更加擔心疫苗安全。

香港病人政策連線早前做的問卷調查，發現不少病人組織的成員都首要關注疫苗的安全和數據。無他，安全第一。

英美教育及宣傳措施得宜

我認為，正確的谷針方法應該回到基本步，由教育和資訊開始。舉例說，英國數天前才錄得自疫情爆發以來首天「零死亡」，令人十分鼓舞；而肆虐美國的疫情在國民廣泛接種疫苗後（接種兩劑完成率為41%），確診數字開始放緩，這都是英美兩國教育及宣傳措施得宜的成果。

此外，喜愛旅遊的香港市民也應該明白，疫苗對於保護自己和身邊的家人至為重要之外，也必定會成為日後通關出境和旅遊的必要條件，政府大可針對此點，向港人重點宣傳。最近幾天，香港能夠維持長時間近零個案的優勢，都是由所有市民守規矩和保持衞生達成的。若果能配合良好的接種率，我相信，有一天，我們都可以在太陽下，除低口罩，為大家過去付出的努力互相擁抱。

林志釉

病人權益關注者