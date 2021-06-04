【本報訊】現年76歲的何熙怡，2018年特首林鄭月娥公佈委任何熙怡為終審法院非常任法官後，當年林鄭更將何熙怡任命視為對香港法治精神和司法獨立的肯定，所以即使立法會內部份建制派不滿何熙怡推動同志平權及同性婚姻的立場，對任命提出反對，林鄭仍力撐何熙怡。

何熙怡日前在一個網上論壇時，確認自己將於下月離職終審法院非常任法官。何熙怡在英國司法界地位崇高，根據香港終審法院網站資料，何熙怡2004年成為首位和唯一一位出任英國上訴法院常任高級法官的女性。隨着英國最高法院2009年成立，何熙怡成為英國最高法院法官，2013年成為英國最高法院副院長；2017年成為英國最高法院院長，2020年1月卸任；同時由2018年至今，出任香港終審法院非常任法官。

指屬香港歷史時刻

林鄭月娥一直將何熙怡答應出任終院非常任法官，視為外國對港司法獨立的肯定，她在2018年公佈委任何熙怡為非常任法官，曾指其任命將會是香港的歷史時刻。政務司長張建宗在2018年5月，爭取立法會同意委任何熙怡成為終審法院非常任法官時，亦曾大讚何熙怡「地位崇高、聲譽卓著，將會令非常任普通法法官團隊更鼎盛」，林鄭更於去年在報章撰文，指何熙怡等顯赫法官，願意參與香港終審法院工作，足證香港的法治精神和司法獨立備受肯定。

當年有建制派議員反對何熙怡任命，不滿何熙怡推動同志平權及同性婚姻的立場明顯，與本港傳統價值觀不同，甚至擔心其日後裁決會影響香港傳統婚姻價值。因林鄭及港府支持任命，最終建制派未有投反對票並通過任命。