正被還柙、已退出公民黨的楊岳橋今日生日，身在加拿大、已離港的前公民黨立法會議員郭榮鏗，今日透過社交網站向楊岳橋發文，指楊岳橋是他從政路上難得遇上的好友，對楊岳橋如今身陷囹圄，他只能每天向上主禱告，祈求他與牆內各人安好：「祝你在亂世下的生日平安。」

除了郭榮鏗，已辭職兼退黨公民黨的沙田區前區議員黃文萱亦在社交網站發文，憶述楊岳橋昔日經常幫助她：「不論係拉票、擺站，甚至最後善後一啲由於我嘅任性而造成嘅爛攤子，佢都可以毫不猶疑咁孭上身。去到後期佢話我『膽生毛』，就算成日覺得我亂嚟都會擔心我，當我就算演變成叛逆小孩，佢都會話完我之後，話有咩事佢會幫我……但呢份義氣、善良同尊重我會銘記在心。」

被視為楊岳橋「徒弟」的黃文萱指，楊岳橋是一個好人，默默為香港付出，「好人唔應該有咁嘅處境，唔應該係被恥笑嘅對象。而佢為香港付出嘅，自己默默地食過嘅屎，實在太多太多。」黃文萱大嘆，很難想像40歲生日要在牢裏度過，故希望收集大家的祝福，然後寄給楊岳橋：「我知道佢心態應該可以堅強，就算身陷囹圄都係會擔心出面嘅人，都係會咁貪靚。而家我同佢都無官一身輕啦，幫佢問大家拎一個生日快樂都可以啩，我會將啲生日Message cap圖比佢睇。」

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