「凡走過的,必留痕跡。」除了網民以此嘲諷一眾昔日聯署支持六四的建制派及高官,對於未敢輕忘六四英魂的普通巿民,當年目睹的畫面,亦在他們的腦海中留下深刻的傷痕。六四32周年過後,昨日被封閉的維園外,六四相關的字句今日以黑布遮掉,加上掉落在地上的警察索帶,無不是在提醒着人們,這個沒有燭火照亮維園的六四。

六四翌日,警方收起7,000警力,維園今早只有零星警員及特別任務警察來巡邏,而昨日被封的範圍,已全部解封,亦有不少年輕人在內運動。

維園外有欄杆上仍綁着白色絲帶,地面亦有已熄滅的蠟燭。維園外牆昨被噴上「不要讓64成為禁詞」及貼上「六四什麼也沒發生」字句,這些敏感的詞句今早已被人以黑布遮蓋。

政權打壓六四維園燭光集會,警方更大陣仗地封維園、於三隧設路障,維園首年出現空蕩蕩的球場,但無法搶走人靈魂內的信仰:「《自由花》同《民主會戰勝歸來》,一早唔駛大台(支聯會)搞集會,人人瞇埋眼都識唱啦。」

「真香港老人」毋懼維園變習近平公園:自由仍是會開花

說畢,老人指着心臟的位置說:「悼念、紀念,乜都好,只要仍然有肯記得(六四)嘅人,我信就算有朝一日,維園真係變做中國嘅百年紀念公園、習近平紀念公園都好,唔再向外開放都好,仍然會遍地(開花)嘅。(遍地開花嘅概念)最早其實係《自由花》,歌詞話,但有一個夢,不會死,記着吧,無論雨怎麼打,自由仍是會開花。」

哼到「自由仍是會開花」一句,他喃喃自語說:「自由仍是會開花?」,其後再用肯定的語氣說「我信自由,仍是會開花。」

被問及如何稱呼時,他頓了一下,指若香港人允許,他想「自大」地叫自己「真香港人發言人」:「我希望我們不會忘記,唔只係一個口號,我想喺19年之後嘅『We will be (were) back』(我們已再次歸來)嗰一日,可以有資格代表全部香港人講,唔止八九六四,其實一直以嚟嘅每一個傷口,凌杰、彥霖、梓樂,仲有更多可能嗌唔出名嘅,唔係死因庭過咗就算,咁痛(苦嘅回憶)我哋係真係唔會忘記。」

中女:無維園集會嘅六四更有力

有中年女士與友人經過維園時,談起昨日被禁的六四集會,說:「我諗香港已經唔再需要靠燭光去提醒人六四嘅存在,無維園集會嘅六四,以前六四睇電視嘅情緒反而變到好清晰、好鮮明,似乎比唱歌同聽哭喊晒口嘅台上發言仲有力。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)