「凡走過的，必留痕跡。」除了網民以此嘲諷一眾昔日聯署支持六四的建制派及高官，對於未敢輕忘六四英魂的普通巿民，當年目睹的畫面，亦在他們的腦海中留下深刻的傷痕。六四32周年過後，昨日被封閉的維園外，六四相關的字句今日以黑布遮掉，加上掉落在地上的警察索帶，無不是在提醒着人們，這個沒有燭火照亮維園的六四。

六四翌日，警方收起7,000警力，維園今早只有零星警員及特別任務警察來巡邏，而昨日被封的範圍，已全部解封，亦有不少年輕人在內運動。

維園外有欄杆上仍綁着白色絲帶，地面亦有已熄滅的蠟燭。維園外牆昨被噴上「不要讓64成為禁詞」及貼上「六四什麼也沒發生」字句，這些敏感的詞句今早已被人以黑布遮蓋。

政權打壓六四維園燭光集會，警方更大陣仗地封維園、於三隧設路障，維園首年出現空蕩蕩的球場，但無法搶走人靈魂內的信仰：「《自由花》同《民主會戰勝歸來》，一早唔駛大台（支聯會）搞集會，人人瞇埋眼都識唱啦。」

「真香港老人」毋懼維園變習近平公園：自由仍是會開花

說畢，老人指着心臟的位置說：「悼念、紀念，乜都好，只要仍然有肯記得（六四）嘅人，我信就算有朝一日，維園真係變做中國嘅百年紀念公園、習近平紀念公園都好，唔再向外開放都好，仍然會遍地（開花）嘅。（遍地開花嘅概念）最早其實係《自由花》，歌詞話，但有一個夢，不會死，記着吧，無論雨怎麼打，自由仍是會開花。」

哼到「自由仍是會開花」一句，他喃喃自語說：「自由仍是會開花？」，其後再用肯定的語氣說「我信自由，仍是會開花。」

被問及如何稱呼時，他頓了一下，指若香港人允許，他想「自大」地叫自己「真香港人發言人」：「我希望我們不會忘記，唔只係一個口號，我想喺19年之後嘅『Ｗe will be (were) back』（我們已再次歸來）嗰一日，可以有資格代表全部香港人講，唔止八九六四，其實一直以嚟嘅每一個傷口，凌杰、彥霖、梓樂，仲有更多可能嗌唔出名嘅，唔係死因庭過咗就算，咁痛（苦嘅回憶）我哋係真係唔會忘記。」

中女：無維園集會嘅六四更有力

有中年女士與友人經過維園時，談起昨日被禁的六四集會，說：「我諗香港已經唔再需要靠燭光去提醒人六四嘅存在，無維園集會嘅六四，以前六四睇電視嘅情緒反而變到好清晰、好鮮明，似乎比唱歌同聽哭喊晒口嘅台上發言仲有力。」

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