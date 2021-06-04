【本報訊】唐狗女去年10月14日在公路疑遭汽車撞死後，老翁涉取出狗內臟，打算撿回家食用，被控企圖使用狗肉作食物罪。暫委裁判官馮念偉昨裁決指，被告稱撿走內臟是為了清潔環境，但他卻不將內臟棄置在街外垃圾桶，推論他必定打算帶回家食用，故裁定罪成。被告聞判後聲稱「我個心唔服」及「俾人砌生豬肉」。馮官判刑指，貓狗與人類有美妙情意結，不容許食用，判被告監禁五天、緩刑一年。

退休被告張顯明（68歲）被控在落馬洲青山公路的行人路上犯案。他早前自辯稱，因認為狗屍不衞生及威脅道路安全，故將狗屍拖到行人路，並用膠袋裝起狗內臟，打算拿回家棄掉。

官不信好心清潔環境

馮官直言，被告的說法完全不合理，不會接納其證供。若被告只是好心清潔環境，大可以將狗屍連內臟棄置在路旁的垃圾桶內，或致電警方及保護動物的團體求助；被告聲稱不想狗屍留在現場發臭，故打算將內臟帶回家棄掉，但他卻任由其他殘骸留在現場。

馮官亦質疑，若被告只是好心清潔現場，理應不會接受女途人高峰支付的100元。現場片段清楚聽到高付錢前，曾要求被告放下膠袋，被告聞言便放下。由於沒證據顯示被告打算用涉案內臟作其他用途，故裁定他必定企圖食用。

被告昨沒律師代表，他聞判後要求再申辯，自言：「我又窮又苦，又俾人冤枉，又俾人砌生豬肉！」他又稱：「我個心唔服呀！我認為我做咗好事！」惟馮官稱已作出裁決，被告只可申請上訴。被告求情指他已離婚，現時獨居，依靠高齡生果金及傷殘津貼過活。他的右腳曾兩度被車輛輾斷，右手則骨質退化。

馮官判刑指，現今社會關注動物權益，貓狗與人類的關係特殊，兩者之間有美妙的情意結，不容許有人殘害或食用；況且食用貓狗會構成公共衞生問題，故判刑須具阻嚇性。馮官指被告行為不涉屠宰或商業活動，也不是非法取得他人飼養的貓狗，最終判他緩刑。

案件編號：FLCC386/21