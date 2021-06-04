【本報訊】沙田大涌橋路發生驚險交通意外，一輛校巴載有約50名學童，昨午駛至第一城對開時失控，連環撞及一輛私家車及一輛輕型貨車後，猶如炮彈飛車般衝過中快線，飛落附近單車徑。意外造成25人受傷，當中包括23名學童，警方懷疑校巴司機不依交通指示行車，以危險駕駛將他拘捕。

被捕校巴司機姓陳（57歲），意外中亦受傷一度被困，至於車禍中受傷的23名學童（6至13歲），就讀浸信會沙田圍呂明才小學，主要手腳擦傷無大礙，校巴上姓劉（62歲）保母亦受傷，全部送院治理。至於被撞的私家車姓潘（62歲）男司機及輕型貨車姓余（40歲）女司機則無礙。

獲救學童：車內打觔斗撞到肚

事發昨午1時許，校巴沿大涌橋路往馬鞍山方向行駛，至第一城對開路段突然失控，如跑車般高速撞毀交通燈柱及指示牌，之後衝過三條行車線，撞及一輛私家車及一輛輕型貨車，接着衝前數米再衝落單車徑，沙泥四起，把附近多棵樹鏟毀始停下，幸當時單車徑沒有行人，否則後果不堪設想。

事發後校巴內的學童驚慌失措，哭聲處處，不少路過途人及司機上前協助，有人打開太平門救出學童，獲救學童坐在單車徑旁等候救援，一臉驚惶，亦有人拿來急救用品及安撫學童情緒，消防及救護車趕至替傷者包紮後送院。

肇事校巴車頭嚴重損毀，車頭擋風玻璃甩脫，地上佈滿碎片。綜合網上車cam片段顯示，當時校巴速度頗快，瞬間撞到交通燈柱及車輛，雜物四散。警方調查後，懷疑校巴司機在大涌橋路不依照右轉的路面標誌行車選擇直行，導致意外發生，以涉嫌危險駕駛將他拘捕。

其中一名獲救學童憶述，事發時校巴車速與平日差不多，但去到現場時時突然飆前，「撞到好大聲，都幾驚吓」，他稱校巴衝落單車徑始煞停，他被抱到路邊坐在石壆。其間他致電母親，指當時與大部份同學受驚哭泣，「打咗觔斗跟住就撞到個肚，跌落地下，我𠵱家個肚仲痛。」

被撞客貨車司機：扭右2mm就死

涉事客貨車司機余小姐稱，當時校巴高速在其右邊如炮彈駛出，撞向前面寶馬私家車，繼而橫越三條行車線直衝落單車徑。她估計旅遊巴車速逾70公里，「如果我扭右2mm，我都死埋，我到𠵱家仲係好驚。」