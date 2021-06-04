【本報訊】去年5月27日全港中學復課，同日網民發起「大三罷」反對國歌法恢復二讀。15歲男生當天上學途中遇警截查，搜出三包膠索帶等物品，被控管有物品意圖損壞財產罪。案件經審訊後，裁判官黃士翔昨裁決指，男生背囊內無書本無紙張，加上他所攜帶的頭盔、護目鏡等無疑與示威有關，認為索帶是用作綑綁鐵欄堵路，惟綑綁鐵欄不會影響鐵欄本身的價值或用途，不肯定男生有意圖損壞財產，裁定他罪名不成立。

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現已16歲的男生不爭議當日在荃灣沙嘴道管有三包膠索帶，但否認有意圖損壞財產。黃官裁決指，本案重點在於男生是否管有索帶、索帶的用途，以及他是否有意圖使用作損壞政府財產。

黃官指案發當日有人號召「大三罷」，根據他的司法認知，大三罷即罷工、罷市、罷課及堵塞道路交通。男生被截停時手持雨傘，背囊則搜出涉案索帶、頭盔、護目鏡、3M濾罐及濾棉等，這些物品當中除了兩支筆外，無一用作上學，更與2019年示威者的常用物品脗合，背囊內亦沒書本或紙張，不接納男生正前往上學的說法。

對於男生胞兄供稱，索帶是他給弟弟帶回家中，讓喜愛種植的爸爸在花園中使用。黃官指案發時胞兄不在場，即使他吩咐弟弟將索帶交給父親，但他不知那時弟弟使用這些索帶的意圖和目的，裁定不排除男生響應號召參與大三罷，而索帶的用途是綑綁鐵欄，用作堵路。

指損用途不一定損物件本身

至於男生是否有意圖損壞政府財產，黃官引述案例，指「損壞物件的用途，不一定損壞物件本身」。他又舉例指，若管理人員將雪糕筒放置在停車場用作泊車，但有人移開雪糕筒步行，則不構成損壞雪糕筒。黃官認為即使男生管有索帶的用途是綑綁鐵欄，但僅僅綑綁鐵欄不會影響鐵欄的價值或用途，故不肯定男生有意圖損壞財產。

黃官於聆訊時一度提出，若法庭裁定男生有意圖而管有索帶，但沒構成損壞財產，能否根據《裁判官條例》修訂控罪為《簡易程序治罪條例》第17條，即管有攻擊性武器或其他適合作非法用途的工具意圖作非法用途。黃官昨指，由於他裁定索帶的用途是綑綁鐵欄，而非第17條所規限的束縛人身或侵入住所工具，故有關控罪不適合。

案件編號：WKCC700043/20