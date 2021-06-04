【本報訊】前年6.12在金鐘中彈的患癌退休漢「老吳」吳應武，去年1月涉坐在旺角街頭不願離開，遭警方以非法集結拘捕，但最終被控拒捕罪，指他拒合作鎖上手銬、放軟全身。裁判官劉淑嫻昨裁決指，控方必須證明被拒的警員屬「正當執行職務」，惟現場並無堵路、僅被告與一名女子聚集；警員不肯定被告曾否作出擾亂秩序的行為，亦不知被告有否聽到督察要求離開的警告，控方無法證明警員正當拘捕他。劉官最終裁定老吳罪名不成立。

被告「老吳」吳應武（59歲）非首次被捕，前年6.12政府無視民意，堅持恢復《逃犯條例》二讀辯論，大批市民包圍立法會，吳在金鐘添華道遭橡膠子彈擊中腹部。他事後被控非法集結罪，但最終踢保。至於本案，他被控去年1月19日在旺角「潮流特區」外抗拒警員22266梁國華（譯音）。

被告放軟全身或因身體差

吳認為裁決還他公道，惟坦言「打贏冇咩意思」，對香港現況感到傷感，「今日係毀咗嘅香港，成個香港都冇咗」。他批評警察當日用非法武力拘捕他，「簡直係禽獸嚟」，已向警察投訴課投訴；以請君入甕作比喻，指警察現在如何對待市民，將來亦會得到同一對待，籲他們好自為之。

劉官總結證供指，案發前約有200人在登打士街聚集，部份人用雷射筆照射警方防線，警方舉起藍旗，有督察向人群發出警告，指現場人士干犯非法集結罪，要求他們離去。警方防線及後向內街推進，警員看見被告及一名女子半攤在「潮流特區」外行人路，警告無效後將他拘捕，其間被告拒將雙手置於身後以便梁上手銬、雙腳向後踢，以及放軟全身。

辯方質疑拘捕不合法，劉官指拒捕罪的其中一項控罪元素，是被抗拒的警員須正當執行職務，控方須證明警員有合理基礎作出拘捕。當時彌敦道上車輛正常行走，店舖未有關門，市民如常行街食飯，警員只看見被告與一名女子聚集，沒觀察他的神情、不知道他是否閉眼；亦不知道此前他曾否作出擾亂秩序的行為；更不知道被告有否聽到督察要求離開的警告。劉官認為就正當執行職務這控罪元素，控方未能成功舉證。

此外，被告有哮喘，曾患骨癌、肺癌，身體活動能力及平衡力欠佳，不能久站，警員在盤問下亦承認，不肯定被告當時放軟全身等動作是故意，還是因身體差或其他身體狀況所致，故此法庭無法肯定被告是故意或鹵莽抗拒警員，裁定罪名不成立。惟劉官指出，被告身體不適的情況並不影響其表達能力，但他當時不發一言，行為屬自招嫌疑。

案件編號：WKCC2375/20