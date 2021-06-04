外國媒體昨日多以支聯會副主席鄒幸彤被捕及大批警方出動作為報道六四事件周年活動的主題。美國有線新聞網絡（CNN）報道指香港曾以六四燭光集會劃分與中國的分別，惟這些日子可能已過去。

法新社報道，傳統上六四周年當日，晚上8時香港市民就會點燃燭光，然而今年是32年來首次維園清空。CNN則發表評論文章，指過去30年香港是舉辧紀念活動的主要地方，1997年主權移交後，香港仍可繼續舉辦有關活動，被視為香港自治及民主自由的「石蕊試紙」。文章認為在國安法之下此情不再，似乎紀念事件的最安全方法將會是私下秘密進行，更指此舉猶如中國內地少數仍選擇紀念事件人士的做法。

學者：北京希望重寫歷史

英國《衞報》報道香港市民在禁止燭光集會情況下變得更具創意，尋找新方式紀念六四。澳洲墨爾本大學高級講師林慕蓮（Louisa Lim）則在《華盛頓郵報》發評論文章，稱這些行動的謙卑，反映出「現世代最戲劇性的自由衰落之一」，指北京明顯希望重寫歷史，其中包括2019年的社運。

關注人權組織香港監察（Hong Kong Watch）創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）發文批評，30年過去中共政權的特色未有改變，直言中國持續侵犯人權。

美國有線新聞網絡／法新社／英國《衞報》／《華盛頓郵報》