【本報訊】在六四事件32周年日前夕，英國國會上議院內六名曾任外相的議員向首相約翰遜發表公開聯署信，對香港民主運動持續受打壓表示關注，並促請他力爭將香港危機列入本月七國集團（G7）峯會議程。

向約翰遜發聯署信

六名聯署的前外相包括聶偉敬（Malcolm Rifkind）、施仲宏（Jack Straw）、貝嘉晴（Margaret Beckett）、文禮彬（David Miliband）、歐文（David Owen）和夏偉林（William Hague）。

他們在信中力數北京過去數月先後根據《國安法》拘捕47名參與初選的民主派人士及議員、「完善」選舉制度以阻止民主派參選，以及通過出入境法例賦予當局權力頒佈「出境禁令」。隨着現在幾乎所有香港著名民主派人士不是已入獄、等候審訊，就是流亡海外，六人認為英國須進一步作出更強力及經協調的回應。

他們認為，英國作為《中英聯合聲明》簽署國，理應被視作領導並協調國際回應這危機的國家，確保《聯合聲明》及一國兩制得以完全落實。因此，他們促請約翰遜以G7輪任主席身份，將國際回應香港危機列入本月底G7峯會的議程，就如何回應中國一再違反《中英聯合聲明》達成一致共識。

由於香港人權狀況持續惡化，他們希望約翰遜個人理解到，英國政府就此事領導國際會作出回應的重要性。