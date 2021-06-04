【本報訊】兩名參加2019年區議會選舉惟落敗者，涉選舉後沒呈交相關申報書，被控違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》。二人昨在觀塘法院認罪，裁判官杜浩成將他們還柙至本月18日判刑，其間等候背景報告。

兩名被告為軟件工程師陳宇明（41歲）及退休教師吳志雄（55歲）。 案情指他們前年10月向選舉事務處提交報名表後，接獲候選人資料冊，當中提醒他們須於選舉結果刊憲後30日內，提交「選舉開支及接受選舉捐贈之申報書及聲明書」。二人同年11月24日敗選後，選舉事務處12月三度發電郵提醒他們要遞交申報書，但至限期前仍沒收到回覆，故轉介廉署調查。

不願長途跋涉到選舉事務處

陳在警誡會面中稱，已委託選舉代理人替他呈交申報書，但未有宣誓聲明當中的資料真實無誤，並同意未有了解代理人有否在限期前遞交。陳估計選舉開支約1.3萬元。吳則透露其選舉開支約6萬元，沒收取捐款。他以為申報書的唯一目的是申請選舉資助，但他得票率不足5%，不符申請資格；加上不願長途跋涉到位於觀塘的選舉事務處，故沒在限期前交申報書。

翻查資料，陳曾當選資訊科技界選委，亦曾任公民黨執委，前年退黨後參選觀塘栢雅選區，最終落敗。吳則參選沙田錦濤選區，僅得100票敗選。

案件編號：KTCC941、942/2021