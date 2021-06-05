【本報訊】六四夜晚上8時許，九龍東某遊樂場傳來《自由花》的歌聲。有小孩抵不住好奇，提燈嘗試在草叢深處尋找聲音來源。藏在草叢深處的揚聲器來自一群本地藝術家之手。他們周四起一連兩日在香港多處擺放喇叭，播放1989年新聞報道音檔及六四集會音樂。

暗角藏喇叭 以聲喚記憶

六四夜前夕，發起人嫲嫲（化名）和朋友在灣仔、黃大仙、大埔多處擺放六四喇叭。喇叭播放與六四有關的聲音，包括1989年電影新聞報道聲帶，以及多年來支聯會六四集會播放的歌曲，包括《自由花》、《民主會戰勝歸來》等。

生於六四後的嫲嫲一輩子只去過一次六四維園集會，中途他受不了儀式流程，選擇離場。但今年情況有別，「係香港政府對六四嘅處理令我覺得要take action」。當政權嘗試遏止持續32年的傳統，遏止時彈出的火苗卻燃起新的火焰，「禁止係對人性最大引誘，有咩唔知得？」嫲嫲選擇以聲音為媒介，因為他相信音樂最容易讓人身歷其境，尤其背後是香港人過往在維園自由舉起燭光的記憶。

嫲嫲在港島試行計劃之初，他謹慎地消去指紋，再把揚聲器投進垃圾桶、草叢後離開。「不帶恐懼嘅勇氣係好廉價。當我選擇行動嗰一刻係自由，經歷恐懼嗰個掙扎、做選擇嗰一刻，比起我渾渾噩噩過一日更有自由」。

垃圾桶內的揚聲器播放《血染的風采》，未幾被清潔工當垃圾清走，惟獨藏於港鐵站外的揚聲器每每引來途人回眸，有搬運工人抬貨物經過，不斷回頭尋找《民主會戰勝歸來》的來源。

6月4日市面氣氛明顯較6月3日緊張，衝鋒車在多區不停巡邏。這夜嫲嫲決定繼續留在九龍區行動。抗爭兩字讓人感到沉重，他認為香港人應學習「chill住抗爭」，把每一個微小的抗爭融入生活，「唔係叫你食黃店就當抗爭，但要將抗爭日常化，要享受抗爭呢件事，而唔係視抗爭為純粹壓力來源。要接受佢成為你每日不斷提醒自己嘅工具，直至一日有意義、更進一步嘅抗爭出現，要keep住團火陪你等到嗰日」。

野狼式行動 對抗無力感

前日，有人到維園跑64圈，有人拿花向維園警員鞠躬，嫲嫲說：「呢種各人做得幾多得幾多，嗰種創造力係你至少冇放過自己，或者冇畀無力感蓋過自己。」行動像一個互相看見的過程，他說過程中會看見同路人，會發現大家並不孤單。

與其他人相比，嫲嫲說行動談不上大膽，但他視小行動是最野狼式，且門檻低的抗爭。一部揚聲器透過聲音切入公共空間，他希望能給香港人最低的抗爭入場券，「嗰樣嘢唔只影響自己，而係影響地區其他人」。

嫲嫲甚至不介意訪問刊出後會被抨擊自欺欺人，「如果佢鬧我，即係佢做緊比我更有意義嘅事啦」。他以自瀆為比喻：「打飛機唔重要咩？如果你嘅抗爭係打飛機咁頻密，其實你都好高階。」