夏天為大地帶來很多東西，但好睇，通常「唔好用」。凡事有代價，肩受寒，就肩緊面色差易起紋，腰臍受寒，除酸緊痛外，經痛、泄瀉、帶病、周期出現問題、虛胖、力不從心等都男女都大影響，腿受寒，就以上都關係到。

【不要等痛才治療，稍疲勞或緊就要關注】

受涼或受風部位，氣血運行變差，一天天累積，其他臟腑功能尚可，會幫忙「撐住」，令症狀不出來，幾年後大家都「撐唔住」才一次過出問題。此時才糾正，要花很長段時間。

身體強壯的，沖凍水涼可鍛煉身體，身體一般的，很多會弄巧反拙。仍在新手村，當然不會挑戰終極大佬，但露腿臍肩這些中級boss也會令人內傷，等升級後才挑戰，就年月不等人！唯多點準備和事後調養，減少「還債」時的痛苦。

【改善方法】

-熱敷

浸浴當然好，但不環保，定期或受風寒前後，局部稍熱敷5至10分鐘，可散寒氣，令氣血運行更好，如浸足或用熱pad敷頸腰，只要保健作用，姿勢不拘。

-做運動會或局部拉筋

「大氣一轉，其氣乃散」，體格強的可多點運動，差的就拉筋，總之量力而為。注意，不是肩緊只拉肩，腰緊只拉腰，不論哪裏緊，最好也是全身輕鬆拉筋（全身加起來2至3分鐘就可，不是越久越好，要慎防拉傷），再局部稍加重拉。

【飲薑茶、香茅茶、桂花、苿莉】

這些都是驅寒散濕不傷脾胃，每天一小杯，淡淡的未有不可，但若瘡多，口苦等，就要再減量。

撰文：註冊中醫師陳俊傑

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）