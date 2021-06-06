天水圍一名17歲少女驗出N501Y Alpha變異病毒株，即英國發現的變種（B.1.1.7），成為本港首宗在社區發現的英國變種個案，其母親今日（6日）確診，胞姐亦初步確診，暫未知感染源頭。有專家指當局應盡快將少女的病毒基因排序與深圳、台灣近日爆發個案的基因排序作對比，如其序列屬高度同源，應針對性收緊和追蹤過去1個月相關入境人士情況。

下周社交距離措施再屆滿，政府專家顧問許樹昌表示，因應社區有源頭不明的變種病毒個案，暫不宜再放寛社交距離措施，包括食肆人數等。

呼吸系統科專科醫生梁子超則表示，現時有百多個國家有出現N501Y Alpha變種病毒株，觀察香港獲豁免和其他回港人士密度，比較值得留意應是英國、印尼，以及鄰近地區包括深圳和台灣的回港人士情況，尤其香港及深圳客貨來往頻繁，這些地方最近都有疫情爆發，不排除有相關地區返港人士有「走漏」而出現傳播。

憂1傳3引爆第5波

他又指衞生防護中心應掌握17歲確診少女的病毒基因排序，如能透過與深圳或台灣爆發個案的病毒基因排序作對比，一旦發現排序高度同源，就可鎖定少女的感染源頭，從而有目標地限制相關地區來港者，包括收緊「回港易」，萬一不能在初期控制疫情，令變種病毒擴散，可能以1人傳3人的速度傳播；如果傳多過三代，傳播力可增加27倍，或令本港踏入第五波疫情，甚至面臨類似台灣的情況。

梁子超指，每次都在出現個案才收緊檢疫政策，形勢往往落後於病毒傳播，「你個措施做係有滯後，永遠跑得慢過個病毒，預防唔到佢輸入，永遠等到（病毒）出現咗起碼喪失兩個禮拜時間，你要喺見到周邊地方開始有風險時，要第一時間採取行動，如果唔係你根本避免唔到個問題」。

尼泊爾「超級病毒」為印度病毒株變異

對於尼泊爾傳出有印度和南非突變的變種病毒，梁子超指COVID-19病毒與流感病毒不同，不存在基因「混合」的情況，只屬持續聚焦部份位置的附加變異，「流感嘅基因係分咗好多節，可以有好多重組機會，如果同時被兩隻病毒感染，個重組機會會較強；但COVID-19係單一基因片段，冇分到一啲節，變咗同時感染再重組嘅機會唔係特別大」。

他又指病毒在高發地區為了生存，或會在S蛋白位置有附加變異，增加傳播力，故尼泊爾所謂的「超級病毒」應只是印度病毒株品種的變異，而非出現混合品種。

稱市民不應等待新一代疫苗

對於有市民擔心現時接種疫苗未必能抵抗變種病毒，梁指本港兩款疫苗包括科興和BionTech疫苗都對感染變種病毒都有一定保護，包括能預防嚴重重症或入院等，但BioNTech可連輕微病徵也一併預防，市民可視乎自覺是否高危和可承受副作用去選擇哪款疫苗，不應等待所謂「新一代疫苗」：「變種病毒係『抗原飄移』嘅問題，抗原飄移唔等於我哋對原有品種唔需要保護，重新配方嘅疫苗其實未必對原有抗原有保護性。」

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