【本報訊】民建聯首次開辦「治政理念研習課程」，有逾300人報名，最終取錄70名學員，民建聯成員佔20人，其他建制派黨派如新民黨陳家珮也有報名參加。對於陳家珮報讀民建聯課程，新民黨葉劉淑儀指，對黨友願意吸收知識感高興。

葉劉事前知陳家珮參加

民建聯今次研習班招收70名學員，據知民建聯成員佔約20人，多名已成為政助的人士亦有參加，包括政務司司長政治助理蕭嘉怡、民政事務局政治助理張進樂、財經事務及庫務局政治助理葉俊廉、有傳有意透過勞工界躋身立法會的工聯會陳穎欣等。

其他非民建聯學員包括在立法會港島補選落敗的新民黨陳家珮，有「梁粉牙醫」之稱的香港專業人士協會會長陳建強。新民黨主席葉劉淑儀接受查詢時指，事前已知悉陳家珮報讀課程、黨內亦有數名黨員報讀課程，她留意到課程同時吸納不少非民建聯成員報讀、為黨友願意主動吸收知識感高興。

陳建強指自己本著學習的精神，希望了解更多，認為有意參與公共服務者都應參與。對於自己身為「梁粉」又參與民建聯課程，他笑稱「留意到自己嘅『稱謂』，不過香港唔應該分咩咩（陣營）」。被問到是否有意加入政府這個「熱廚房」，他只引述林鄭稱要思考清楚，是否能為香港付出。