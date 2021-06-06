本港今（6日）空氣質素一度惡化。環保署指，受「高污染背景氣流」影響，加上微風和天晴，令珠三角迅速形成含臭氧、二氧化氮和微細懸浮粒子（PM2.5）的光化煙霧（霧霾）；原先預計多區的空氣質素健康指數（AQHI）或升至爆錶級10+的「嚴重」健康風險級別，幸好污染不似預期惡劣，僅屯門和元朗因臭氧猛攻，最高升至10的「甚高」風險水平。至於本港的污濁空氣則要待數日後低壓槽來臨，才會改善。

地下天文台×蘋果︱動畫解構︱毒霾襲港因逆溫層？PM2.5可入血增死亡率

截至下午4時，全港18個監測站的AQHI均升至8至10，健康風險「甚高」，主要是臭氧和PM2.5濃度偏高所致；其中中西區、深水埗、葵涌、荃灣、大埔、沙田和北區是9，元朗和屯門達10。至傍晚6時，屯門已回落至9，僅元朗維持10，即最終未有監測站升至10+的爆錶級水平，下午4至5時已屆污染濃度高峯。

若查看民間氣象組織「地下天文台」根據美國標準編製的空氣質素指數（AQI），元朗、屯門和塔門的空氣截至下午3時是全港最差，AQI升至逾200的「非常不健康」水平，主要是臭氧濃度頗高所致。而翻查天文台數據，昨早和今早抵港的氣團，主要來自中國內地。

世衞指出，空氣中若含過量臭氧，可顯著損害對體健康，引起各種呼吸問題，例如誘發哮喘、降低肺功能，並導致肺部疾病。

環保署今早曾表示，自昨起錄得較正常為高的空氣污染水平，預測今日稍後時間，部份一般及路邊空氣監測站的AQHI，可能達至「嚴重」的健康風險級別。環保署解釋，香港受高污染背景氣流影響，加上微風不利污染物擴散，日間的陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及PM2.5在珠三角迅速形成，較高的臭氧水平亦加速二氧化氮形成。

當AQHI的健康風險級別達到「甚高」或「嚴重」水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。一般市⺠亦應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。僱主也應評估戶外工作風險，並採取適當預防措施，保障從事體力勞動戶外工作的僱員之健康。

梁子超：口罩難隔空氣污染物

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，由於中國內地有不少工廠，造成嚴重區域性污染，而當氣流由北面吹來，加上風勢微弱，亦沒有下雨，都會令香港空氣污染較嚴重，對市民呼吸系統會有影響，特別心肺功能較弱人士，會增加入院和死亡風險。他呼籲市民盡量留在室內，避免在室外做劇烈運動，又指即使現時市民外出有戴口罩，亦難以隔絕空氣污染物如二氧化氮，只能希望空氣污染情況不會維持太久。

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