【本報訊】帶有變種病毒的17歲女學生每周日早上會到屯門德榮工業大廈的補習社上課，有六名曾一起上課的師生被送往檢疫中心隔離。由於有關處所並非註冊學校，疑是無牌補習社，教育局表示正跟進調查。

工廈人流多 需共用洗手間

衞生防護中心昨表示，確診女學生曾在5月16、23、30日到過屯門震寰路3號德榮工業大廈15樓306室補習，每次四至五人一起上課，中心至今已找到六人送往檢疫中心隔離。

教育局證實，有關補習班的處所並非根據《教育條例》註冊或臨時註冊的學校，當局會按既定程序，跟進調查個案。

德榮工業大廈樓高23層，樓齡40年，工廈內有食物工場、教會、飯堂等，人流應頗多。傳媒報道，德榮工業大廈水牌顯示15樓306室是一間貿易公司，並非補習社，昨日已無人應門。而同一層共24個單位，其他單位亦與教育無關，包括工程、物流及美容等行業，同層單位需共用洗手間。

初步指，少女曾與母親於5月28日到訪順福護老院，護老院職員昨拒絕回應，並表示公司內部並沒通知，自己是看到新聞後才得知有確診者曾到訪。

母女亦曾多次在大埔熟食中心2樓用膳，該處一檔糖水舖的負責人Bonnie表示，完全不知道有確診個案曾經來過熟食中心用膳，但強調已經每隔14日便做一次檢測，而且戴好口罩，做好預防措施。

陳先生與家人昨日一同在熟食中心食飯，得知消息後表示短時間不會再來熟食中心，但自己已注射疫苗，相信感染病毒風險應該不大。