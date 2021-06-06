已故中國民運人士、先後被判囚22年的李旺陽，逝世9周年前兩日，維園迎來32年來首個沒有燭光的六四，警拘至少有4男2女，包括支聯會副主席鄒幸彤。職工盟今晚（6日）舉辦詩歌聚會悼念李旺陽，出席者除有鄒幸彤、職工盟總幹事蒙兆達，還有9年前曾訪問李旺陽的前有線中國組記者林建誠。

多名出席集會的參加者均稱，港人即使在爭取民主路上會能挫敗與絕望，但應學習李旺陽「砍頭也不回頭」的決心，堅持信念。

今年的詩歌聚會不對公眾開放。聚會以「共同的理想」為題，場地有擺放李旺陽的肖像。出席者除有日前獲釋的支聯會副主席鄒幸彤外，亦有李離世前訪問他的前有線中國組記者林建誠。與會人士除為李旺陽默哀1分鐘外，亦以手中的燭光紀念李旺陽。

朱江瑋問李旺陽家人：你們不怪責他嗎？

旺角區議員朱江瑋曾經於李旺陽逝世後，到內地拜祭及接觸其家屬，其後每隔一兩年都會前往探訪。朱表示，經過數次接觸，他與李旺陽的家人開始熟悉，一次在車站等車，朱出於好奇，問了一個在心中存在已久的問題 :「你們不會怪責他嗎？」李旺陽的妹夫趙寶珠的回應卻令他印象深刻，「我們不會怪他，因為他在做正確的事。如果他做正確的事，連我們作為家人都要怪責的話，那還有誰會支持？」

朱續說，直至19年之後，才比較在感情的層面理解這一番說話的重量。

鄒幸彤：要成功就要有「砍頭也不回頭的決絕」

支聯會鄒幸彤亦到場發言，她稱其蠟燭原是為六四準備，卻要在另一個日子點燃。她指「砍頭也不回頭」這句話曾令無數港人動容，更為此走上街頭、點起燭光，但港人當時或沒想過，自己也要承受這句話背後的重量。

她指，隨着港府對公民社會「全面開戰」，如何與政權抗衡是現時的重要課題，她希望港人學習李旺陽的決心，不要存僥倖心態。

鄒幸彤表示，現時政權的平衡已被打破，政權有的是硬暴力，有強大武裝力量、法律和監獄，而民間的力量則是軟性的力量，是道義、真相和堅持的力量。

她指，若要與極權對抗，就要像李旺陽一樣有「砍頭也不回頭的決絕」，又指民主運動猶如去搶政權到手的「肥肉」：「憑咩唔同你死過？」形容因為運動有影響力，「佢更加去打壓你」。

鄒又呼籲大家不要以「送頭」的心態，看待犧牲的人，而是如何彰顯極權的不義，把人心拉回來。她以劉曉波等維權人士撰寫《零八憲章》為例，指他們明知有風險，但這是在極權下發展民主運動運動的方法，故此仍堅持去做。

她稱，堅持和原則本來就不是可以計算，李旺陽和劉曉波等人亦不是要計較得失，而是覺得所做的是對的，便會去做，「是一種純樸的堅持、道德的力量」，才能引起更多共鳴，就像今天仍有人悼念李旺陽一樣。她最後重申：「唔使諗咁多，啱就堅持去做就得喇！」

蒙兆達：他提醒港人 六四從未離開過

職工盟總幹事蒙兆達上台時表示，香港人由認識李旺陽到他逝世，只有短短4天，卻令香港人刻骨銘心，「他的遭遇，正正提醒香港人，六四從未離開過」。

蒙表示，很多經歷過六四的人，卻不能悼念，而當年如李旺陽一樣抗爭的人民面對的一切，就如香港人今天所面對的一樣，「李旺陽不是想當民運領袖，只是覺得國家興亡，匹夫有責」。

李卓人：林建誠訪問令港人明白「砍頭也不回頭」的決心

聚會亦讀出支聯會主席李卓人於獄中的書信，以及播放社民連副主席吳文遠入獄前錄製的短片。李卓人表示，李旺陽被自殺一案，是冤案、奇案，及香港人「攬上身」的一件案。全靠林建誠當年的訪問，令港人明白到李旺陽「砍頭也不回頭」的決心；全靠李旺玲於公安到前拍下的相片，令港人看到「被自殺」的真相。

李卓人表示，當年支聯會組織了一場遊行到中聯辦抗議，證明香港人，不是只有利益，亦會願意為公義而戰。

吳文遠：相比李旺陽身處的監獄 現在微不足道

吳文遠則以「五體投地」形容對李旺陽的敬佩，亦對李旺陽「被自殺」感觸良多。他指在這件事上，既見識到李旺陽的堅定，亦見識到中國共產黨的殘忍。

吳文遠指，他現在身處的監獄，比起李旺陽由八十年代開始身處的監獄，可謂微不足道。最後他又表示，終會有一日離開監獄，為李旺陽、為自由，好好悼念。

陳國誠：港人應指望自己

醫管局員工陣線理事陳國誠表示，雖然八九民運在別人眼中是一場學生運動，但他認為整場運動由中國社會各個階層參與，主體是人民，尤如2019年的反送中一樣，都是來自社會不同階層的人參與，而醫管局員工陣線亦於這場運動中誕生。

陳指，雖然兩場運動都未竟全功，但除了學生、專業人士、大家熟悉的人外，不要遺忘其他參與者，「只要參與運動，大家就是手足，是共同體」。陳形容，李旺陽並非工運領袖，但他在默默無聞的情況下仍堅持自己的決心，代表着為了民主運動犧牲的無名者，籲大家不要忘記。

他續表示，香港在「後國安法」時代下，眾多政治領袖被捕，許多人指望有政治領袖挺身而出，但他稱，港人應指望自己，如同日前六四集會被禁、球場被封後，港人仍選擇在維園外圍，以自己的方式紀念六四死難者。

樂隊成員文威：人唯一需要恐懼是恐懼本身

以往於六四集會上獻唱的樂隊成員文威，今為聚會獻唱歷年六四集會常唱的《自由花》、《民主會戰勝歸來》、《沒有煙抽的日子》，及曾為劉曉波與劉霞而唱的《外面的世界》等歌曲。

文威演出前表示，19年曾戲言稱是最後一次在六四晚會表演，想不到一語成讖。他引用前美國總統羅斯福名句：「人唯一需要恐懼，便是恐懼本身」，稱雖有人提醒他今天獻唱或有風險，但自己仍會堅持自己理念，記念六四事件及李旺陽。

噪音合作社成員阿班亦先後讀及唱出詩人北島《結局或開始》及作家魯迅《紀念劉和珍君》選段，及其改編歌曲，以及來自80年代南韓工運的歌曲《愛的征戰》。

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