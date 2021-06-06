六四當日早上被捕的支聯會副主席鄒幸彤，昨日以一萬元現金保釋。她還柙在羈留所期間撰寫的文章今在《明報》「星期日生活」刊出。文中透露她睡在冰冷的硬板櫈，蓋黑毛毯，不過她仍勉勵大家，再壞的環境也不必絕望，因為快樂泉源來自內心，只要心安理得，「何處不能是樂土？」。

與牆外信息隔絕感忐忑

鄒幸彤在文中披露，被捕後送入羈留室，冷氣強得令人發抖，她只獲發一條黑毛毯，但膠質硬長櫈冰冷得難以安睡；同室有另一名同因悼念六四被捕的年輕女孩，她比鄒早獲保釋，留下兩條毛毯可供禦寒，讓鄒如獲至寶。

她坦言，被關押最難受的大概是對外信息隔絕，讓人長期處於忐忑不安，不知圍牆外發生何事、有無燭光、人們是否平安；雖然她熟悉維園集會程序，但不禁憂心燭光如海的畫面以後是否只能成為記憶。

告誡自己不要麻木 繼續直話直說

但鄒幸彤堅持要悼念，指天安門母親老死、抗爭者投獄，「我們不哭誰哭？」稱政權可剝削外在自由，但不能剝奪個人身體控制。只要一日不死，一日都是歷史見證者。

從爭取紙筆寫字的過程裏，她發現環境能改變人的習慣，在不自由的環境裏，更要警惕那些強加於己身的習慣，時時告誡自己不要慣和麻木，盡可能拒絕服從，所以她會繼續直話直說，並向所有關心她的朋友道謝。

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