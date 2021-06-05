【本報訊】香港人在六四晚化整為零，遍地燭光悼念，惟獄中抗爭者未能齊上齊落。李卓人facebook專頁發文指阿人坐監以來，一直表示無怨無悔，但前晚感受到不能跟市民一起在牆外悼念的孤單，真的嘗到獄中難受的滋味。

帖文表示，李卓人在監獄中一個人悼念六四。6月3日晚上8時，他開始禁食，持續36小時，被懲教安排五次見醫生，也要驗血壓和血糖。至6月4日晚上8時，阿人點着了六支長、四支短火柴，並獨個兒唱起了《自由花》，他還聽到附近囚室有人以歌聲和應。

他透過新聞報道得知鄒幸彤被捕的消息，維園的足球場和草地被全部圍封，又有大量警員四周攔截搜查，他怒斥：「政權企圖全面將悼念禁絕，一個連六四悼念也容不下的香港，還談何一國兩制？」不過，當阿人從探訪者口中得知，6月4日晚上仍然有大批市民不畏險阻，繼續堅持以手中燈光及燭光悼念六四，為此感到鼓舞，並感謝每一位不屈的香港人。

何俊仁調院所 每日洗地感吃力

至於另一位在獄中度過六四周年的支聯會常委何俊仁，據民主黨屯門區議員朱順雅在社交網站透露，他四天前已由荔枝角收押所調到新的院所服刑。昨日與家人探望何俊仁的朱順雅引述何俊仁說，過去兩天，在新院所後要接受「迎新」訓練，前天則要到洗衣房「上班」，負責的工作包括摺叠及燙衣服。

何俊仁從單獨囚禁改調到「大棚」，同倉有二十多名囚友，對他都很友善。他現時一早一晚各洗地的半小時，因要用力擦地，令他頗感吃力外，其他工作算可應付，「不太辛苦」。朱順雅說，認識何俊仁二十多年，洗地不會是他擅長的工作，加上他已年屆70，動過兩次大手術、近年曾患癌，雖已康復，但連續擦地半小時，怎也不是輕省的工作，聽後感到難過。