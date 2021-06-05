【本報訊】天水圍少女感染最初源於英國變種病毒，港大微生物學系講座教授袁國勇估計，是入境旅客檢測有漏洞，在最近一至兩周走漏了帶英國變種病毒的隱形患者入社區。資料顯示，鄰近本港的深圳近日亦有11個確診個案驗出帶英國變種病毒。

袁國勇指港大進行的基因排序顯示，該名17歲少女感染英國變種病毒B.1.1.7，而且與之前在港發現的個案很不同，相信是過去一至兩周走漏了個案入社區。個案顯示入境方面有漏洞，現時最大問題是採樣欠佳，入境只做鼻腔及咽喉拭子而非鼻咽拭子，應改為做鼻咽加喉嚨拭子，「要夠撩得夠深，要標眼水先得。」袁又說，深喉唾液樣本準確度雖高，「但冇辦法知道有冇出貓」。

未列深圳高風險 港把關落後澳門

據深圳疾控中心上周公佈，有11宗新增個案均屬於英國的變種病毒。政府把關工作一直落後澳門，澳門政府現已規定所有人入境前14天內曾訪深圳市龍崗區、鹽田區等八個小區，須在指定地點接受14天醫學觀察，即等同香港的檢疫。反觀香港，至昨日截稿前，政府仍未將深圳任何地區列作中或高風險地區，而該些疫區透過回港易返港，仍獲豁免檢疫。

在昨疫情簡報會，記者問衞生署官員會否將本港17歲女患者與深圳患者的病毒進行基因對比，衞生防護中心總監林文健未有回應，只稱香港與內地設有聯絡機制，會交換疫情資料。林文健辯稱本港外防輸入措施是全球最嚴謹，鼻腔及咽喉拭子靈敏度超過90%，過去亦曾「捉到」不少個案，而高風險地區旅客在檢疫期內更要檢測四次，整體上「好穩陣」。