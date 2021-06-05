網絡上流行說「深水埗是新的布魯克林」。若問起一眾「文青」深水埗的假日好去處，所得答案不外乎大南街一帶，多間「IGable」（適合拍照分享）的咖啡店。按下快門前，可曾想過深水埗亦是往日港人尋歡作樂的佳地？據聞嫖客來到福全街一帶的「三陋巷」，更能享用一碗免費的雲吞麵……

早在嘉慶版的《新安縣志》，已記錄深水埗區有聚落。其中一條村，名叫「深水莆」。「莆」解作屋頂以草搭建而成的小圓屋。而現時人稱的「深水埗」，「埗」解作深水的海灣，亦可是碼頭的意思。

九龍半島割讓予英國時，該筆直的邊界，將深水埗分成兩邊。清政府更在此設置關稅站。1892年，港英政府刊憲，將劃入英界那一邊，改稱「福全鄉」。當時「福全鄉」位處邊界，政府少有管治。於是此處的賭檔、煙館和娼寮越來越多。據聞為了招攬港島顧客，商戶更會提供「免費過大海」服務。雖無果盆供應，但也會送贈一碗雲吞麵給客人。

當時福全街、福州街和牛莊街一帶， 因過於龍蛇混雜，且衞生惡劣，故被稱作「三陋巷」。直至1912年，才被清拆。現時的福全街，正是為紀念「福全鄉」而立。

看似恬靜的深水埗公園，亦是此區的歷史要地。省港大罷工後，英國在此建設軍營，派兵駐守 。至後來日本攻佔香港，軍營便淪為集中營。約7,000名曾守護香港的英國、加拿大等軍人被俘。可惜軍營內環境惡劣、資源缺乏，許多戰俘皆染病而死。時至今日，軍事遺蹟只剩下三塊界石。刻於界石上方的三條直線，意即「政府公物」。

若是熱愛此片土地，日後來到深水埗「打卡」，不妨也順道探索此區的趣聞與歷史。

鳴謝：

香港史學會、長春社文化古蹟資源中心

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