前民政事務局局長何志平因賄賂非洲多國政要及洗黑錢罪成，被判監3年，去年6月已出獄回港。何志平於服刑期間曾向當地上訴法院上訴，去年12月被駁回。根據最新法庭文件，何志平向美國最高法院提出覆核申請。

美國最高法院文件顯示，何志平已於上月26日向最高法院提交「覆核申請（writ of certiorari）」。當中指出兩項要求法庭裁決的問題，包括控罪書指其所犯的罪為「國內相關（domestic concern）」，但控罪書亦指控他與美國國內不相關，是互相矛盾；另一問題則指法庭未有跟從一個案例裁決。

根據美國法院網站，最高法院就「覆核申請」，只會於「全國性重大問題」、「可協調上訴法院爭議裁決」或「可能具有先例價值」的情況下才接受申請。而事實上，法院每年會收到7,000多宗覆核申請，僅會接受當中100至150宗申請。

何志平因貪污等罪被判監，之後也未有在指28日內向醫委會匯報事件，研訊小組5月中裁定何專業失德罪成，將何除牌12個月並發警告信。

何志平4月底跟太太胡慧中在北角渣華道街市熟食中心晚膳，熱情招呼友人食飯飲酒，同枱共9人兼冇間隔，疑違反限聚令。

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