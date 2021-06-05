【本報訊】前日六四周年，學生組織「賢學思政」在旺角設街站被警方包圍，召集人王逸戰（圖）被警方以涉嫌公眾地方行為不檢及阻差辦公拘捕，遭扣查約20小時後，昨中午12時獲准以1,500元現金保釋，7月5日早上11時正須回旺角警署報到，但手機遭扣查。王逸戰批評警方打壓街站是為阻止港人看見希望，但即使街站和放映無法順利進行，旺角仍有大批人流水式上街，足見民心所向，亦勉勵港人砥礪前行。

立場記者有掛證件照被票控

王獲釋後說，過往多次擺街站都有警員在附近佈防截查成員身份證，但今次足足逾50名警員戒備，是最誇張一次，相信因時值六四紀念日，「警方執法一向野蠻，佢哋唔想香港人見到仲有人肯出嚟反抗」。他回想當晚有近百人欲參與街站活動，但警方不斷巡邏，目的是「唔想香港人見到有希望」。另一方面，其放映會遭電影、報刊及物品管理辦事處警告影片未經該處審查，將觸犯《電影檢查條例》，他批評是打壓，與早前醫管局員工陣線的六四電影放映會被迫取消的情況無異。

王說擺街站目的是讓同路人看見彼此，但事後得知雖然街站無法進行，沒有大台，仍有很多人高叫「光時」口號，自發流水式「開花」，「佢哋（警方）以為香港人會驚，其實就算我哋唔出嚟，大家都會用自己方法出嚟」。他希望港人在前天的遍地開花中找到一絲希望，互相支撐，繼續砥礪前行，以行動證明信仰。

另外，一名立場新聞實習記者前晚在時代廣場一帶採訪時被截查，他雖掛有立場記者證並表明身份，但警方未有理會，更要求他出示記協會員證，否則不會視他為認可記者，最終被票控違反限聚令。當時身處現場的立場副採訪主任陳朗昇昨回覆本報查詢時指，立場新聞會循法律途徑跟進事件，包括支援該名實習同學就告票抗辯，表明「一定會申訴」。