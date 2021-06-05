【本報訊】立法會前議員邵家臻發起的關注囚權組織「石牆花」早前發起聯署，呼籲公眾關注監獄酷熱環境問題，短短33小時已成功收集10萬人網上簽名，至近期略見成果。邵家臻稱，綜合各方消息，赤柱監獄開始加速安裝滾筒扇，個別期數亦有冷水機供囚友飲用涼水，走廊頭和尾亦加設了入水式便攜冷風機。

4日為20監倉安裝

邵家臻在fb發文表示，赤柱監獄的酷熱問題稍有改善，如已加快安裝滾筒扇，要在三、四日完成20間倉的安裝，「再不是慢吞吞了」；獄中走廊頭尾亦多放了五、六部入水式便攜冷風機。惟監獄內每條走廊有多達86個倉，邵家臻說：「始終有好過冇」。

帖文續稱，赤柱監獄的囚倉原是單人設計，一般遇有囚友情緒不穩或新入監，才有「孖房」安排。但近年被控暴動罪等人士亦送到赤柱還押，署方為騰空監倉，開始增設更多孖房，卻同時令囚倉環境惡劣，酷熱天氣就「最是攞命」。在公眾關注後，情況亦有所改善，其中散熱較差的最頂層孖房調至地面層，最頂層則轉回單人囚倉。

不過，獄中沖涼仍只能每日一次，「要囚友自己諗辦法」。至於聯署提及新增退熱貼、便攜式電動風扇、太陽油等預防中暑物資，亦未見進展。

邵家臻在文中多謝懲教署「正靜靜地做嘢」，前線職員也十分關注各項降溫措施，希望能夠借社會關注之力，改善監房酷熱問題。