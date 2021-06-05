【本報訊】《港區國安法》規定學校應開展國家安全教育，教育局局長楊潤雄昨在港台節目中提到，特區政府要做好愛國教育，當局已於不同科目中加入與國家相關的知識，會注重學生的親身體會及到內地交流，並非單向灌輸的洗腦式教育。他亦指不排除將國民教育獨立成科。

楊潤雄昨稱特區政府固然要做好愛國教育，但他認為愛國是「成個社會嘅事」，除教育局外，整個特區政府也會在多方面推行愛國教育。他強調國民身份認同是「價值觀教育」不可或缺的一部份，會以「多重進路、互相配合」的方式，於小學常識、初中中國歷史及高中的公社科，提及國家發展並增加學生對國情的了解，過程中注重學生親身體會及交流，而不是單向灌輸的「洗腦式」教育。

安排新教師到內地交流

2012年，德育及國民教育科獨立成科捲起極大政治風暴，節目主持人林大輝問楊潤雄，會否預計國民教育科將可獨立成科，楊指不排除，「我哋當然唔會排除呢個可能性喇，但係到𠵱屆政府，我哋其實已經有決定，我哋會多元化嘅做法，因為好多知識上嘅嘢唔同嘅科目上都可以帶到出嚟，唔需要獨立成科，當然（日後）睇成個課程嘅發展、學生嘅需要」。

楊認為，教師在培養國情教育上有重要角色，會鼓勵老師與內地學校交流。他亦期望老師對國家有一定認識，當局亦會安排新入職的老師到內地交流幾天。新選舉制度下，立法會議席由70席加至90席，楊潤雄相信民主派的教協仍有機會出選，甚至勝出教育界議席，他又相信即使並非教育界代表，其他議員也會關心教育界發展。楊批評教協近年言論不太公道，希望所有討論都能實事求是，為學生將來着想，而非為個人或部份團體利益。