【本報訊】2014年佔中網上流傳帖文，訛稱一名孕婦因佔中在送院時交通受阻，到灣仔律敦治醫院分娩後嬰兒嚴重腦缺氧，醫管局及警方七年來未主動澄清。前日六四32周年，警方在多條過海隧道設路障，網民以同樣帖文嘲弄警方影響孕婦送院，警方和醫管局即主動澄清帖文屬虛構。醫局更說明律敦治醫院沒婦產科病房，本身是醫生的區議員鄺葆賢說：「由2014年開始搵睇吓有冇出過澄清律敦治冇產房嘅新聞稿，搵咗七年，終於今日有。」

相關帖文在2014年9月、即雨傘運動開始後不久流傳。當時發文的facebook用戶「Marc Tan」訛稱，佔領行動影響救護車服務，有孕婦延誤了45分鐘才到達律敦治醫院，最終分娩的嬰兒嚴重腦缺氧，促請示威者以其他方式表達不滿。

醫管局和警方當時沒有主動澄清事件，醫管局僅在傳媒查詢時表示該院並無相關個案。帖文隨後更發展成潮文，屢次被網民用作嘲笑政府施政，例如今年1月的佐敦封區行動等。

表明律敦治無婦產科病房

前日六四32周年，警方在多條過海隧道設置路障截查車輛。其中於紅隧往港島入口，警員截停多輛客貨車檢查車內物品，導致交通嚴重擠塞。網上其後流傳帖文，訛稱警方行動導致交通受阻，使救護車未能及時將一名孕婦送往律敦治醫院治理。

與七年前不同，警方和醫管局當晚旋即主動發文澄清，警方先在facebook發文強調絕無此事，並譴責造謠者抹黑警方。醫管局亦發表新聞稿，首次表明律敦治醫院並無婦產科病房，批評帖文內容虛構。有網民在警方帖文下留言，質疑他們當年為何不就此澄清，有網民更表示「警察當年去晒邊？瞓晒？當年藍屍老作，佢哋去咗邊？」

本身是公院急症室醫生的九龍城區議會副主席鄺葆賢昨在facebook發文，嘲諷醫管局七年後終於發新聞稿澄清律敦治醫院沒有產房，與當年局方回覆傳媒查詢才否認傳聞的做法大有不同。

鄺葆賢：搵咗七年終於有

鄺葆賢的帖文指出：「我份人好均真，怕自己睇漏，真係由2014年開始搵睇吓有冇出過澄清律敦治冇產房嘅新聞稿，搵咗七年，終於今日有。」

醫管局員工陣線副主席羅卓堯指出，本港政治氣候自前年起大幅轉變，醫管局作為公營機構須靠邊站跟政府走，「相比七年前，醫管局唔使政治表態，𠵱家咩都講效忠啦，涉及警察梗係煞有介事即刻澄清啦」。

醫管局回應時聲稱，局方一向對失實傳言盡量澄清，以免市民被流言誤導，同時亦譴責蓄意散播失實流言的人士。但醫管局承認，醫管局2014年僅在回覆傳媒時澄清類似的網上貼文。

警方回覆查詢時未有解釋為何七年前沒同樣主動澄清，僅稱自反修例事件以來，坊間出現一連串針對警隊失實資訊，作為專業執法部門，即使面對謠言抹黑亦定必堅定執法，主動澄清假消息，以免市民被誤導。