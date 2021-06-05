【本報訊】國際學校凱莉山表示，由明日起至7月3日，課堂改為有限度的網上學習。校方解釋，社會運動和疫情引致學校收支失衡，希望能集中資源重整學校架構，包括與老師開會。凱莉山教育集團已委託專業人士核數和重組，過程得到相關政府部門支持。學校將在今年8月24日開始新學期，屆時會以面授形式上課。

退學者可發還學費

多家傳媒昨日報道事件，引述家長信內容稱，校方基於三大原因，包括要聘請專業人士重整學校架構、已打針教師需放額外疫苗假期、以及使用交通銀行重整付款系統，經與教育局磋商後，決定明日起暫停所有面授課堂，改為「有限度網上學習」，直到7月3日學期完結。6月份學費可帶往下一學年，退學者可以退款，詳情稍後公佈。

校方形容此舉對家長、學生和職員均是「難過的時刻」，但希望學校在新學期能重回正軌。校方將於周二與家長舉行網上會議討論最新發展。

教育局稱十分關注情況，正要求學校管理委員會解釋及交代事件，提醒學校須妥善照顧學生褔祉及向持分者交代安排，按合約條款處理教職員支薪事宜。局方亦正跟進該校的運作投訴，倘違規會作懲處。

凱莉山今年4月已傳出教師被拖糧、校舍欠租、家長投訴未能全額贖回債券，當時校方堅稱財政穩健，「已妥善處理」薪資及否認欠租，但未幾再傳出教師集體辭職。凱莉山早前被裝修工程公司入稟追討拖欠的181萬元工程費用，法庭裁定工程公司勝訴。