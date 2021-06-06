國家安全教育全面滲透學校課程，教育局早前推出國安教育課程框架。一項調查發現，超過8成學校指在執行有關課程框架上有困難或很大困難，主要由於教師培訓不足，逾兩成表示不理解對推行國安教育要求。

香港善德基金會今年4月28日至5月16日進行「在學校推行國家安全教育問卷調查」，合共收到218間學校回應，涵蓋61間幼稚園、80間小學以及77間中學。結果顯示，近8成（79%）受訪學校表示，在統計校內與國家安全教育相關課程上有困難；超過8成（82%）學校表示在執行框架時出現困難；超過兩成（22%）表示不理解推行國安教育要求；超過四成（43%）則認為，設計國安教育課程及教材時，相關資料不足，認為資料不足的以幼稚園為主。

46%未預備好推行

54%受訪校表示，整體上預備好推行國安教育，其餘46%則指未預備好，包括課程設計、教學材料、教師對國家安全的認識、以及心態上未調整好。

促教局提供培訓

仁濟醫院王華湘中學校長邱少雄指出，推行國安教育最大困難是教師培訓，指有關教師培訓課程及內容尚未足夠，稱教育局推出國安教育框架後，陸續為教職員安排課程及講座，希望當局可以進行更多教師培訓機會予各個範疇的教師，甚至校長。

被問到有無必要將國民教育獨立成科，邱少雄指「暫時未見到呢個需要」，稱明年開始每一個科目都有與港區國安法相關內容，令學生更明白教育與國安法相連，因此現階段無必要獨立成科，但當有關國安教育課程經過統整或變得更成熟時，都有可能會發生。

至於有否必要將國安教育帶到幼稚園，鳳溪第一小學校長朱偉林表示，幼稚園主要透過日常活動，例如動畫、有聲圖畫等，以及校園佈置如裝飾國旗、國徽等，讓學生參與其中，感受國安教育氣氛，接觸更多中國傳統文化，又指「講法律、講國安法對幼稚園更加抽象」，因此從自身安全概念，如「交通安全隊」，讓學生明白人身安全重要。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）