港府將德國BioNTech復必泰mRNA COVID-19疫苗的接種年齡降至12至15歲。教育局局長楊潤雄在無綫電視節目《講清講楚》指，期望教師以身作則接種疫苗，保護學生，也向學生解釋打針的好處。惟他隨即「戴頭盔」指，家長都要因應子女健康作決定，例如有些敏感情況未必適合打針。

他認為，教師接種比率與社會整體相若，大約兩成，估計社會氛圍及近期疫情緩和，令市民有其他想法，政府正着力宣傳抗疫最有效方法是打針。他指過去學校做了大量工作防疫例如定期檢測，本港針藥不缺，當接種年齡下降，期望學界配合政府多做宣傳教育工作。

楊又指，接下來會與學界商討便捷學生打針的安排，方案包括學生直接去接種中心、接種中心為附近學校預留一段時間、抑或安排入校接種、甚至家長陪同接種。但復必泰安排複雜，涉儲存、稀釋等工序，全港學校眾多、有多少間學校適合入校接種都要考慮。然而9月前大量學生接種承載力是否充足，他指接種中心有大量名額，但學校都要協調考試、暑期活動、校方號召力等，故仍需商討，目標是盡快讓學生接種。

恢復面授課難與打針掛鈎

政府專家顧問袁國勇建議可讓打針的學生回校，未打針的在家上網課。楊表示，過往面授課堂取決於疫情和學校準備，例如老師定期檢測可讓較多學生回校，局方大方向是在安全的情況下可讓更多活動舉行，萬一爆第五波，不同學校的接種率可能令活動收緊程度有別。但他亦承認面授課與疫苗掛鈎，實行上會出問題，例如學生有打針而教師無打，便無法上課，教育局希望9月前與專家商討出可行方案令運作更順暢。

教聯會副主席鄧飛表示，如果未打針學生不能回校上課，或涉及影響《教育條例》列明學生接受教育的權利，認為必須由教育局統籌，釐清法律問題。

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