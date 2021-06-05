【本報訊】六四翌日，警方收起所謂的「七千警力」，昨晨的維園，只有零星警員及特務警察來回巡邏。昨日被圍封的範圍已全數解封，市民重獲自由進出維園做運動。不過現場仍遺留人們前一晚「犯禁」前來悼念六四的痕迹，欄杆上綁着白色絲帶，地面亦有已熄滅的蠟燭。

警方前日首次引用《公安條例》封閉維園中央草坪、足球場及籃球場等範圍，至昨日凌晨1時才解封。前日有人在維園一幅牆上噴寫「不要讓64成為禁詞」及貼上「六四甚麼也沒發生」字句，昨日已被黑布遮上。

市民：冇維園嘅六四更有力

對於政權打壓六四維園燭光集會，一名昨晨在維園的老人家說：「悼念、紀念，乜都好，只要仍然有肯記得（六四）嘅人，我信就算有朝一日，維園真係變做中國嘅百年紀念公園、習近平紀念公園都好，唔再向外開放都好，仍然會遍地（開花）嘅。（遍地開花嘅概念）最早其實係《自由花》，歌詞話，但有一個夢，不會死，記着吧，無論雨怎麼打，自由仍是會開花。」

他續說：「我希望我們不會忘記，唔只係一個口號，唔止八九六四，其實一直以嚟嘅每一個傷口，凌杰、彥霖、梓樂，仲有更多可能嗌唔出名嘅，唔係死因庭過咗就算，咁痛（苦嘅回憶）我哋係真係唔會忘記。」

一名中年女士與友人經過維園，談起被禁的六四集會：「我諗香港已經唔再需要靠燭光去提醒人六四嘅存在，冇維園集會嘅六四，以前六四睇電視嘅情緒反而變到好清晰、好鮮明，似乎比唱歌同喊晒口嘅台上發言仲有力。」