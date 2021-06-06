前日六四32周年，警方禁止支聯會舉行集會後，當日再封鎖維園並派出過千警力戒備，晚上公佈指拘捕6人，據知包括當日下午擺六四街站的深水埗區議員甄啟榮。甄啟榮今日接受《蘋果》訪問時表示，六四當日擺設街站時，遭「藍絲」反枱「掃場」，雖然過程中他未有與對方作任何身體接觸，卻遭警方以「普通襲擊」將他拘捕，當天只能在俗稱「臭格」的羈留室內悼念六四。他質疑警方的行動，只是想乘機打壓六四街站及宣傳。

警方回覆《蘋果》查詢時，指昨午約3時半，一名55歲男子在深水埗白田邨運田樓一帶設置街站，該名男子指其街站有物品懷疑被一名女子損毀；該名75歲老婦則指其懷疑被該名男子以手襲擊。經初步調查後，男子及老婦分別涉嫌「普通襲擊」及「刑事毁壞」被捕。

街站遭藍絲「掃場」 質問「係咪中國人」

甄啟榮憶述，6月4日下午約1時，他在平日均有擺設街站的白田邨運田樓扶手電梯旁空地，擺設六四街站，除有擺放「遍地燭光悼六四」海報、電子蠟燭、民主女神像，亦有用喇叭播放《自由花》、《為自由》等民運歌曲。

到下午約2時，突然有便衣警察聲稱有市民投訴其街站「有噪音」，並詢問該街站有否申請等，甄則指該場地由房屋署管理。房署人員及後到場與警方「密斟」後，警方亦決定離開，數名原本坐在公園附近的「藍絲」街坊即發難包圍甄的街站，並向房署主任起哄表示不滿，指控甄啟榮「搞事」，又問甄「係咪中國人」。

甄指7旬老婦突然「反枱」致受傷

最終房署職員分隔雙方後，向甄表示場地因疫情不作開放，要求他離開。甄即一邊收拾街站準備離開，一邊解答市民查詢，現場一直有保安員視察。到下午3點，房署人員再次到場視察時，該批「藍絲」再度起哄並包圍街站。據甄啟榮憶述，當時一名75歲老婦突然向房署職員大叫：「你哋唔做！我嚟做！」後，即將其枱上的物品掃走，並大力拉走兩張枱，再將另一張枱推翻後，指自己雙手流血，由在場人士報警。

警指在場房署人員「未看到事發經過」

警察到場後，即向雙方查詢，其間警方向甄表示，該名女士指控甄推跌她及令她受傷，又指在場房署人員「未有看到事發經過」。到下午約5時，警方以「普通襲擊」拘捕甄啟榮，將他扣留在俗稱「臭格」的羈留室達6個小時，令他當晚只能在「臭格」內悼念六四。

甄今日受訪時強調，自己當日一直站在海報前，事發期間亦未離開半步，「掂到冇掂過嗰啊婆」，認為「普通襲擊」的指控荒謬，質疑警方行動只為乘機打壓六四街站及宣傳。他又指，至今未被落案起訴，但下月3日需到深水埗警署報到。

他昨日則在Facebook呼籲當日在場的街坊和路過的巿民向他提供片段，並指「好遺憾地錯過了6432晚上8點，與大家一起點起燭光悼念，換來的卻是在羈留室呆坐思念」，又稱「深切體會原告變被告是何等荒謬」。

警公告沒提及區議員身份

警方今日回覆《蘋果》查詢時，僅引述昨日凌晨發出的公告指，下午約3時半，一名55歲男子在深水埗白田邨運田樓一帶設置街站，該名男子指其街站有物品懷疑被一名女子損毀；該名75歲老婦則指其懷疑被該名男子以手襲擊。經初步調查後，男子及老婦分別涉嫌「普通襲擊」及「刑事毁壞」被捕，案件交由深水埗警區刑事調查隊第四隊跟進。

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