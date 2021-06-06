不少年輕人希望在暑假尋求實習機會，社區組織協會及新青權利關注會去年4月至8月旬，以網上問卷方式，訪問76名就讀專上教育的基層青年，有96.1%受訪者希望參與實習計劃，但只有61.4%曾參加實習計劃，67.5%受訪者青年認為，政府對貧窮家庭大專生參加實習計劃的支援不足。

社協幹事王智源指，政府過往雖提供的實習計劃，惟實習針對對象及工作範圍零散。他舉例，職業培訓局為特定行業提供學徒培訓課程，及有計劃讓殘障人士參與實習，而政府在疫情下也提供30,000職位，聘用青年擔任短期實習員工。然而，王稱大部份職位屬短期工作，且某些職位側重金融、財務、工程學科。他又提到，政府也有推海外實習計劃，惟政府向青年提供的生活津貼不足，令年輕人難以到外地發展。

調查顯示，63%受訪青年曾於實習期間獲得生活津貼，餘下37%受訪青年則未曾於實習期間取得生活津貼。新青會主席伍嘉龍引述調查指，59.3%青年期望參與實習時能獲生活津貼，56.9%受訪者稱政府如未有為實習計劃參加者提供津貼，變相是加重基層青年的生活負擔。他續稱，部份受訪青年寧願選擇兼職或「炒散」工作以賺取金錢，而非優先考慮做實習以賺取工作經驗。在未曾參加實習的受訪者中，有12.7%因為賺取生活費而工作，以致沒空參加實習。

新青會副主席劉小玉指，除了政府未有提供足夠生活準貼外，實習行業選擇單一亦是令基層青年對實習卻步的原因。現就讀社會科學科的新青會康樂秘書廖穎倩亦指，所讀科目較少實習機會，院校所提供的實習職位是針對專科或商科學生，令她難以實習。

新移民劉小玉坦言，過去曾應徵政府統計處的實習工作，惟當局要求應徵者須為18歲以上且為永久性居民人士，方可應徵。她建議，政府應放寬應徵門檻及資格，讓非永久性居民的青年參與政府的實習工作。

新青會建議，政府與企業攜手向實習計劃的基層青年提供生活津貼，以及增加交通資助金額，讓基層在實習時得到經濟支援。

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