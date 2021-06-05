【本報訊】一名82歲姓唐老翁，昨晨在汀九近水灣海灘遇溺失蹤，救生員出海搜救，消防員趕至拯救，半小時終在防鯊網外圍水底發現事主蹤影，將他救起送院證實死亡。香港政府拯溺員總工會對事件表無奈，指事發泳灘雖有救生員當值，但只負責維持秩序和為泳客提供普通治療服務，而無人於瞭望台當值，亦無人負責提供救生服務，希望康文署增加人手。

昨早約10時半，82歲姓唐老翁被泳客發現在汀九近水灣海灘的防鯊網外圍，離岸約25米載浮載沉，救生員立即出海搜救，並報警求助，消防員接報趕至亦落水搜索，半小時後在防鯊網外圍水底發現事主，立刻將他拉上水面救上岸，當時事主已無反應，需施心肺復蘇法急救，再將他送院，惜經搶救後證實不治。

據知死者是附近南山游泳會的會員，不時到該泳灘游泳，事發後警方及消防到場調查，在其儲物櫃發現他的個人財物，一併撿走到醫院。

工會嘆人手不足

香港政府拯溺員總工會主席鄧子安對意外感無奈，他指現時救生員面對兩大問題，一是人手不足，二是使用裝備的指引「離地」。他指在6至8月泳季，救生員極渴市，但因考取牌照費用昂貴和前途有限致招聘困難，現已踏入泳季，惟因救生員不足，目前全港只有16個泳灘全面開放，佔總數不足一半。出事的近水灣泳灘雖有救生員當值，但只負責維持秩序和為泳客提供普通治療服務，而無人於瞭望台當值，亦無人負責提供救生服務，希望署方增聘人手解決問題。