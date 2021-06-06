內地教育部早前發佈首份《粵港澳大灣區語言生活狀況報告（2021）》，報告建議本港應把普通話教育融入考評體系，透過粵港合作推進普通話教學，以及在法律上確立普通話與簡體字的地位。曾任語常會主席的田北辰認為，本港沒有這個語境，故推動普通話成效有限，建議文憑試加入普通話口試；他又指，繁體字是不可取代，但認為學生認識簡體字對將來發展有幫助。

倡普通話會話納文憑試考核

《粵港澳大灣區語言生活狀況報告（2021）》報告由廣州大學團隊編寫。客座教授郭熙在記者會上指，未來粵港澳大灣區應大力推廣國家通用語言文字、「構建」和諧語言生活、增強語言與國家認同。

報告指，大灣區「語言文字事業」的重要任務，包括建議香港應在法律上確立普通話與簡體字的地位，把普通話教育作為政策，適度融入考評體系，使小學、初中、高中的普通話教育能夠連貫銜接，增強教與學的動力。

曾任語文教育及研究常務委員會（語常會）主席、推廣普教中的田北辰接受now訪問時認為，本港推動普通話成效有限，建議文憑試加入普通話口試：「普通話基本上你唔考根本都冇（人讀），因為社會根本都冇咁嘅語境」。他認為香港現在是時候設時間表，安排文憑試加入普通話口試，「喺中文科撥出好細百分比（考普通話），我就建議10%。」

學生習繁體字中文根基較佳

對於國家教育部報告分析香港「兩文三語」情況，提出香港要在法律上明確普通話及簡體字地位，要將普通話融入考評系統，田北辰認為，普通話及簡體字已有法律地位，又指繁體字不可取代：「繁體字令學生對本身嗰個字點解咁寫，係容易解釋好多，學生中文根基會好嘅。我覺得香港一定要保留繁體字，冇可能簡體字取代繁體字，但係同時間要認識簡體字。」他以繁體字為學習基礎，讓學生認識相應的簡體字，但毋不需考核。

曾指「到今日仲相信母語教學」

田北辰過去曾指，語常會在2003年曾就「普教中」作深入討論，結論是「普教中」與提升學生中文能力無明顯關係。他認為香港社會語境較少使用普通話，又指「到今日仲相信母語教學」。

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