【本報訊】六四32年，港府封殺維園六四集會及悼念活動，連六四橫額也容不下。身兼支聯會常委的荃灣區議員趙恩來透露，三幅原本掛在荃景圍、寫上「毋忘六四」的橫額，首次被地政總署指違反指引，要求移除。趙批評，港府欲全面打壓一切有關六四的資訊：「想『六四』二字永遠消失喺香港。」

趙恩來：港府想「六四」消失

根據地政總署向趙恩來發出的通知書，該三幅橫額被指不符合《路旁展示非商業宣傳品管理計劃實施指引》中，有關「區議會議員為促進公眾關注或參與地方行政和社區建設事務而與選民溝通的展示品」條文，但通知書未有提及「毋忘六四」四字如何違例。

趙恩來指出，去年他懸掛六四橫額沒收到相關信件，過往31年來從未聽聞過懸掛六四橫額是違規，故他質疑港府有意封鎖有關「六四」的資料，「想『六四』二字永遠消失喺香港。」

他於6.4當日懸掛該三幅橫額，同日下午已有食環署職員極速拆走，反觀地政總署對區內有關非法開墾土地等問題，卻大嘆慢板，例如他早前向地政總署投訴，區內聖堂外被人非法懸掛有關「邪教」的橫額，但橫額至今原封不動，故他質疑總署選擇性執法。

趙促請地政總署盡快解釋「毋忘六四」違規原因，他亦正與律師研究下一步行動。

負責清除橫額的食環署，其發言人指食環署與地政總署會定期採取聯合行動，移走違反指引的橫額。