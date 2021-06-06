COVID-19疫苗接種計劃剛過第100日。勞工及福利局局長羅致光表示，目前安老院及殘疾人士院舍的疫苗接種率非常低；僅3%住客和23%員工打至少1針，須短期內檢視問題並調整策略，否則院舍探訪安排及出外活動等，可能放寬無期。

院舍接種率非常低

羅致光發表網誌，指COVID-19可能成為地球的風土病，但截至5月31日，本港注射至少1劑的住客只有2,261人，只佔全港院舍住客的3%；員工亦只有9,368名，只佔約23%。院舍疫苗接種的進度遠落後於英國和加拿大。而首批10間參與院舍外展接種安排的院舍，約1,200人院友當中，有240人表示同意接種的住客人數，但經醫生評估後接受注射的住客僅21人。

羅致光又指，本港長者入住安老院的比例，遠高於英國和加拿大，沒有理由相信本港院友身體狀況會比英加差，以至絕大部份人不適合注射疫苗；而英加的安老院院友則除極少數外，絕大部份都適合注射疫苗。

他又強調長期護理院舍是各地疫情的重災區，所以長期護理院舍的員工和院友放在優先注射的組別。

張建宗：盡快公佈青少年接種復必泰安排

政務司司長張建宗亦在網誌表示，政府上周已批准降低德國BioNTech復必泰mRNA疫苗接種年齡下限至12歲，會盡快公佈相關安排。

他指，食物及衞生局局長已參考疫苗顧問專家委員會的意見，認為降低復必泰疫苗接種年齡的效益大於風險，既可保護青少年免受COVID-19感染，亦有助他們盡早回復正常的校園和日常生活。他又說，根據全港約2,000間學校提供的資料，學校教職員的疫苗接種率只有約18%，當局會繼續協助教職員盡早接種疫苗。

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