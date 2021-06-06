勞工及福利局長羅致光指本港安老院及殘疾人士院的疫苗接種率非常低。 資料圖片
COVID-19疫苗接種計劃剛過第100日。勞工及福利局局長羅致光表示，目前安老院及殘疾人士院舍的疫苗接種率非常低；僅3%住客和23%員工打至少1針，須短期內檢視問題並調整策略，否則院舍探訪安排及出外活動等，可能放寬無期。
院舍接種率非常低
羅致光發表網誌，指COVID-19可能成為地球的風土病，但截至5月31日，本港注射至少1劑的住客只有2,261人，只佔全港院舍住客的3%；員工亦只有9,368名，只佔約23%。院舍疫苗接種的進度遠落後於英國和加拿大。而首批10間參與院舍外展接種安排的院舍，約1,200人院友當中，有240人表示同意接種的住客人數，但經醫生評估後接受注射的住客僅21人。
羅致光又指，本港長者入住安老院的比例，遠高於英國和加拿大，沒有理由相信本港院友身體狀況會比英加差，以至絕大部份人不適合注射疫苗；而英加的安老院院友則除極少數外，絕大部份都適合注射疫苗。
他又強調長期護理院舍是各地疫情的重災區，所以長期護理院舍的員工和院友放在優先注射的組別。
張建宗：盡快公佈青少年接種復必泰安排
政務司司長張建宗亦在網誌表示，政府上周已批准降低德國BioNTech復必泰mRNA疫苗接種年齡下限至12歲，會盡快公佈相關安排。
他指，食物及衞生局局長已參考疫苗顧問專家委員會的意見，認為降低復必泰疫苗接種年齡的效益大於風險，既可保護青少年免受COVID-19感染，亦有助他們盡早回復正常的校園和日常生活。他又說，根據全港約2,000間學校提供的資料，學校教職員的疫苗接種率只有約18%，當局會繼續協助教職員盡早接種疫苗。
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