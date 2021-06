【本報訊】國際社會一直沒有忘記六四事件,32周年悼念日,英國殿堂級電子組合Pet Shop Boys亦有表達關注,他們分別在Twitter及facebook發表的帖文說:「On this sad anniversary, we’re thinking about our friends in China and Hong Kong.(在這個悲傷的紀念日,我們正在掛念着中國和香港的朋友。)」帖文亦有附上BBC早前的鄒幸彤專訪網址,以及她手持燭光的照片。

黃耀明留言感謝

Pet Shop Boys的帖文反應熱烈,很多香港網民紛紛留言致謝,香港歌手黃耀明也有留言感謝,並請他們繼續關注香港人。Pet Shop Boys曾於1989年六四事件的三星期後在香港舉行首次正式的巡迴演唱會;2014年9月雨傘運動期間,他們也曾在亞博館開騷。

去年7月在港區國安法生效後,Pet Shop Boys曾留言表示關注香港:「只是想向我們在香港的所有朋友打招呼。」還附上歌曲《Only The Dark》。