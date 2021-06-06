本港社區首個英國變種COVID-19病毒的感染群組，增至3人中招，是同住天水圍天盛苑盛譽閣的3母女。今（6日）初步確診的20歲姊姊，6月4日發病。雖然她是學生，主要在家上網課，但病毒潛伏期內的指定日子曾訪12個場所，包括尖沙嘴、深水埗和荃灣8個人流極多的商場，如K11 MUSEA、星光行誠品、西九龍中心、如心廣場1及2期、南豐紗廠、愉景新城、荃新天地2期，單是荃灣商場已佔5個。

5.29曾到訪場所

●荃灣如心廣場商場1期

●荃灣如心廣場商場2期

●荃灣南豐紗廠

●荃灣愉景新城商場

●荃灣荃新天地2期NAMCO

●荃灣大壩街火山燒

●荃灣如心廣場2期饞•台式幸福食堂

5.23曾到訪場所

●尖沙嘴維港文化匯K11 MUSEA

●深水埗西九龍中心

●尖沙嘴海防大廈貓之茶房

●尖沙嘴星光行誠品生活尖沙咀店

●深水埗西九龍中心隱家拉麵工場

衞生署指，由於該病人沒有使用「安心出行」流動應用程式，會根據病人至今提供的行蹤資料，向曾到訪相同地點的人士廣播有關信息。同時，病人在潛伏期到訪過的地點會納入強制檢測公告。曾於指定時間逗留於上述地點的人士，須於指定日期或之前接受強制檢測。

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