今日（6日）是已故中國民運人士、先後被判囚22年的李旺陽的忌日。職工盟今擺設街站悼念李旺陽。職工盟指，即使現時設街站悼念有風險，但會盡力堅持紀念。有市民認為李當年的死因可疑，須沉冤待雪，並希望下一代也知道此事。

曾訪李旺陽 前有線記者留言「殺人者終必覆亡」

職工盟今於旺角設街站，悼念八九民運人士李旺陽逝世9周年。職工盟除向市民派發李的生平外，亦呼籲市民簽名悼念，職工盟收集後會將其火化紀念。有市民自發把白花放於街站。街站3名職工盟理事其後為李默哀1分鐘，其後高喊「平反六四」及「悼念李旺陽」。

曾於李離世前訪問他的前有線新聞中國記者林建誠亦曾於街站簽名，其簽名旁更寫有「殺人者終必覆亡」的字句。林建誠於其社交平台上亦有發文悼念李旺陽，稱「旺陽老師，願您安息；願您家人身體健康；願『殺人者終必覆亡』。」林建誠當年得悉李離世時，曾向傳媒稱自認是其訪問間接導致李的離世，對此感內疚。

職工盟執委吳惠靈稱，希望市民除毋忘六四外，也應毋忘9年前的6月6日李旺陽「被自殺」一案，指慘劇揭露出專權政府的惡行。她坦言沒想過香港會有禁止六四或相關事件的一天，亦承認相關活動有法律風險。但吳強調，職工盟不會因而停止悼念李旺陽。

市民難忘「被自殺」

任職髮型師的張先生表示，不相信受盡折磨致失明失聰、仍堅強生存的李旺陽會選擇自殺，認為其死因絕非自殺。張先生續表示，慘劇此刻己變歷史，只要一日有人記住，白色恐怖也無法令市民淡忘。

任職金融業的吳先生當年是學生，故對事件不算十分了解。但他稱，隨着近年六四事件及香港時局的變化，其後曾主動了解李旺陽的死因。吳先生認為李自縊時雙腳未有離地，不相信他是自殺。

而黃先生則向其兒子講解職工盟的單張。黃先生稱，不相信李旺陽死於自殺，並相當尊敬他當年為爭取中國民主自由的付出。他希望下一代能繼續知道這段歷史。

李旺陽9年前離奇地被發現於湖南邵陽一間醫院病房內以白布纏頸「自殺」，但由於其自縊姿勢怪異，且他離世前的訪問曾表明會堅持活下去，見證中國發展民主社會，故外界一直質疑李是「被自殺」。

李旺陽在六四23周年前夕，在接受香港有線電視訪問後，突然「被自殺」，其家屬更被監視軟禁，民陣等數十個團體在2012年6月10合辦「萬人尋真相」遊行，有2.5萬人參加，為他申冤討公道，不讓他死得不明不白。

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