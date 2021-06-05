【本報訊】特首選戰如箭在弦，要挑戰特首寶座的人勢必要取民建聯支持，盛傳有意競逐連任的特首林鄭月娥昨出席民建聯活動，大讚民建聯計劃向特區政府提供人才，又指自己是歷屆政府中吸納得最多政黨人才，並以民建聯為首。全國人大常委兼民建聯前主席譚耀宗指，不認為林鄭出席活動是來拉票尋求連任。

民建聯早前推出「政道——治政理念研習課程」，昨邀得林鄭月娥為課程開幕致辭及演講。林鄭指民建聯近日又提出「賢路」人才庫計劃，為未來的特區政府提供更多人才，她對此「非常歡迎」，相信計劃反應熱烈：「呢個說明咗選舉唔係從政嘅唯一出路，要真正可以喺香港行政主導之下發揮管治效能，需要走進特區政府呢個熱廚房，咁樣先更有機會為香港烹調出盛宴佳餚。」

她繼而指這屆政府吸納很多民建聯成員：「本屆政府係歷屆政府以來吸納最多的政黨人才，當然以民建聯為首。」盛傳民建聯副秘書長葉傲冬將出任政制及內地事務局副局長，林鄭指不會確認坊間傳聞。

譚耀宗：不認為林鄭拉票

林鄭如此大讚民建聯，但其實她擁有「豐厚」看不起民建聯的往績。2008年，副局長和政治助理推出之時。時任發展局局長的林鄭，由於要響應時任特首曾蔭權擴大政治委任制，勉為其難「接收」民建聯張文韜。當時政圈已盛傳，張文韜與林鄭最初會面時，林鄭「連眼尾都冇望過」張文韜。

民建聯創黨主席曾鈺成去年10月就大爆，林鄭當選特首不久後與他見面，向他表示不滿意兩名民建聯背景的問責局長劉江華和蘇錦樑，只因不想民建聯難過才留下一人，曾鈺成更引述林鄭指：「我（林鄭）問你哋民建聯攞人，畀唔到喎！喂，你哋個政黨搞咗咁多年，你培養唔到咩人才喇？你哋民建聯𠵱家有兩個局長（時任民政事務局局長劉江華、時任商務及經濟發展局局長蘇錦樑）喺我政府度，我可以話你知，兩個我都唔滿意，但如果兩個都炒晒，民建聯就好難過，我姑且留返一個」蘇錦樑和劉江華最終在不同時間離開。

中聯辦副主任何靖在活動上致辭時提到，從政者要有堅定愛國立場，這點不能有絲毫含糊，且必須尊重、維護國家根本制度和香港的憲制秩序，全面準確貫徹一國兩制方針，敢於與破壞一國兩制的行徑鬥爭；擁護以行政長官為主的特區政府，支持依法施政。

林鄭之後對研習班學員進行主題演講，惟傳媒不獲准參與。譚耀宗在會後被問林鄭出席活動，是否就特首選舉向民建聯爭取支持，譚稱「我哋又無咁諗」，僅稱民建聯不時邀請特首出席活動，但承認林鄭非常支持研習班，也歡迎她多接觸各階層和政黨。