【本報訊】人稱「譚官」的74歲退休裁判官譚俠侃，上周四凌晨離開沙田九肚山寓所後失蹤至今，家人指譚早前曾抱恙入住深切治療部，剛剛出院身體十分虛弱，加上離家時身無分文，又沒戴眼鏡、假牙及耳機等個人物品，擔心他安危憂心忡忡。近日有村民提供閉路電視拍到譚穿短褲及拖鞋的片段，發現他最後現身火炭雙子橋，連日有義工自發組隊尋人，昨晚飛行服務隊加入搜索，希望譚官平安歸來。

生死未卜的譚俠侃，與妻子居於九肚山馬樂徑，譚曾任律政署法庭檢控主任及特委裁判官等，2007年退休，其後曾短暫在律師樓工作打發時間，但近年養尊處優，不時約友人敍舊及打麻雀。譚的兩名女兒身在外國，長女今日由美國趕回港。譚原與妻子及傭人同住，事發後其妻傷心不已。

出院兩日第二度離家

據知譚官在事發前一日亦曾離家，家人及時尋回。譚的長女Rachel昨傍晚在fb貼文指非常擔心已失蹤三日的爸爸，希望奇迹出現，祈求上天眷顧爸爸平安回家。她受訪時讚揚爸爸是她的典範及啟蒙，是一位出色的父親，同時感謝留言鼓勵、支持及協助找尋並提供支援的巿民。

譚官的姨甥女梁小姐昨表示，譚早前因胃病入院做手術，留醫十日並因病情反覆一度要入住深切治療部治療，至本月2日才出院。她稱，譚本身患心臟病，十多年前起須長期服藥，亦曾接受通波仔手術治療。她又指譚患青光眼多年，一隻眼只剩三成視力、另一隻眼有約500度近視，聽力亦欠佳，加上出門時沒戴眼鏡、假牙、耳機，對他安全擔心不已，她又指「佢唔會咁嘅裝束出門，從未見過佢着拖鞋出門」。梁又稱，擔心譚因今次入院醫治令腦部功能受損，出院未幾身體虛弱；亦憂藥物產生副作用，令他神志不清下於凌晨出門。

據家人所指，譚上周四凌晨4時15分離開九肚山馬樂徑住所，當時門外閉路電視拍到譚身穿白衫、黑短褲及拖鞋。因譚清晨離家，家人未有發覺、加上譚素有晨運習慣，當時家人亦不以為然，但同日早上仍未見譚回家，家人決定報警、更於fb等社交媒體發帖呼籲協助尋人。當日早上曾有市民稱最後在火炭雙子橋見到譚，家人希望附近停車場的車主可提供車cam協助找尋。

過去兩日，譚官依舊杳無音訊，昨日家人曾向消防求助，並在馬鞍山熱門晨運地點梅子林一帶搜索；昨晚飛行服務隊直升機亦加入搜索。