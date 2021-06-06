自2月26日展開以來，本港疫苗接種計劃踏入第101日，至今仍只有約1,528,100人完成至少一針疫苗，而打齊兩針亦僅有約1,109,400人。而今日的接種人數，在昨日的高位逾5萬人回落，至今日僅約39,300人接種，比昨日少逾兩成。不過預約數字則回升，有約28,800人預約，連跌4日之後稍為反彈。

政府今日公佈的疫苗接種數字，當中有約25,900人接種德國BioNTech復必泰mRNA疫苗，包括約15,300人接種第一針以及約10,600人接種第二針，數字較昨日回落。而接種中國科興滅活疫苗共有約13,300人，包括約9,200人打第一針及約4,100人打第二針。至今101日累計其有約1,528,100人打完第一針，包括約864,300人打BioNTech及約663,800人打科興。至於完成兩針有約1,109,400人，包括642,200針BioNTech及約467,200針科興。

14人針後不適 4人留醫2人擅自出院

至於預約人數連跌4日之後，今日有反彈，有約28,800人預約接種疫苗，當中約10,200預約科興以及約18,600人預約BioNTech，其中BioNTech較昨日增加逾17%。

另外周六共有14宗接種疫苗後不適送院個案，當中8人已經出院，4人需要留院觀察，另外2人則未有遵從醫生勸告自行出院。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）