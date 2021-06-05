本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港COVID-19疫情雖緩和，然而第五波隨時一觸即發。天水圍一名17歲少女昨（5日）獲呈報確診，並驗出N501Y Alpha變異病毒株，即英國發現的變種（B.1.1.7），成為本港首宗在社區發現的英國變種個案，亦令本地42日零確診斷纜。而今日新增的7宗確診，雖然6宗屬輸入，但天水圍少女的53歲母親確診，其20歲胞姐亦初步確診。餘下的初步確診則少於5宗。

昨日呈報確診的17歲少女，其到訪的地方要強制檢測。而少女的母親（第11859號個案）今日亦呈報確診，其潛伏期涉足的13個地方亦要強制檢測。衞生署公佈，該母親6月4日被送往檢疫中心，沒有病徵，驗出N501Y變異病毒株，但沒有L452R或E484K變異基因。至於少女曾到訪的屯門震寰路德榮工業大廈、伊利沙伯中學舊生會湯國華中學，以及母親曾到訪的13個地點，暫未有人初步確診。

政府晚上公佈的強制檢測名單，12個地點全為初步確診的少女胞姊所去過的地點。當中包括尖沙嘴、深水埗及荃灣的8個商場。在相關地點指定期間，逗留超過一小時的人士，須於6月9日或之前接受檢測。受檢人士若在6月4至6日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

6月6日強制檢測公告

涉及N501Y變種病毒株初步確診個案曾身處地方

●尖沙嘴K11 MUSEA（5月23日中午12時至下午6時曾身處）

●尖沙嘴海防大廈3樓3室貓之茶房（5月23日下午1時半至3時半曾身處）

●尖沙嘴星光行2樓及3樓誠品生活尖沙嘴店（5月23日下午3時至4時曾身處）

●深水埗西九龍中心（5月23日下午3時至9時曾身處）

●深水埗西九龍中心7樓7083號室隱家拉麵工場（5月23日下午5時至8時曾身處）

●荃灣如心廣場商場1期（5月29日中午12時至下午6時曾身處）

●荃灣如心廣場商場2期（5月29日中午12時至下午6時曾身處）

●荃灣南豐紗廠（5月29日中午12時至下午6時曾身處）

●荃灣荃新天地2期高層地下UG26至28及UG37至38號舖NAMCO（5月29日中午12時至下午6時曾身處）

●荃灣大壩街火山燒（5月29日下午1時半至3時半曾身處）

●荃灣愉景新城（只包括商場）（5月29日下午3時至9時曾身處）

●荃灣如心廣場2期1樓122號舖饞•台式幸福食堂（5月29日下午8時至10時曾身處）

少女病毒源頭不似深圳 與早前個案亦不脗合

外界關注帶英國變種病毒的少女，其病毒源頭是否來自深圳，因深圳也驗出英國變種病毒。據悉，衞生署從深圳獲得當地有關個案整個病毒基因排序，與少女比較，發現兩者有25至26個單核苷酸多型性（SNP）不同，暫判斷少女的病毒源頭不似來自深圳，但仍需進一步研究確定。

晚上衞生署再表示，經公共衞生化驗服務處以本港早前錄得的確診個案的現有B.1.1.7基因組，與第11852號個案的基因組比對，亦與該些B.1.1.7基因組並不脗合。

初步確診胞姊曾訪尖嘴深水埗荃灣8商場

另外，衞生防護中心表示，正調查一宗初步確診個案，涉及一名20歲女子，是第11859號個案的女兒及第11852號個案的姊姊，同住在天水圍天盛苑盛譽閣。於6月4日被送往檢疫中心，於同日出現咳嗽、流鼻水及腹瀉等病徵，並於6月5日送往醫院。其呼吸道樣本呈初步陽性反應。病人未有接種疫苗，為一名學生，於家中上網課。

而該20歲女子在潛伏期曾到訪過12個地方，當中包括尖沙嘴K11 MUSEA、深水埗西九龍中心、荃灣如心廣場商場一、二期、荃灣南豐紗廠及荃灣愉景新城，共8個商場。由於病人沒有使用「安心出行」，衞生防護中心根據病人提供的行蹤，向曾到訪相同地點的人士廣播有關信息。並將相關地點會納入強制檢測。

天水圍公共圖書館明關閉1天

康樂及文化事務署公佈，由於一名涉及N501Y變種病毒株的確診者曾身處屏山天水圍公共圖書館，政府已刊憲要求任何在6月1日上午9時至下午2時期間曾身處該圖書館超過1小時的人士，須於明日（7日）或之前接受檢測。因此，屏山天水圍公共圖書館明日將暫停開放1天，該館職員須持有陰性檢測結果證明才能上班。

至於其餘6宗輸入個案中，有至少3宗帶有變種病毒，包括第11853號個案，來自菲律賓的23歲船員，帶有N501Y變種病毒，而第11857及11858號個案，分別是來自阿聯酋的58歲男子及來自印度的36歲男子，同被驗出帶L452R變種病毒，而第11857號個案亦是船員。至於第11855及11856號個案，同為來自印尼的女傭，未驗出變種病毒。

本地個案：1宗

●第11859號個案：53歲女子，家庭主婦，居於天水圍天盛苑盛譽閣，是第11852號個案的母親，沒有病徵，帶有N501Y變種病毒株，但並沒帶有L452R或E484K變異基因。

輸入個案：6宗

●第11853號個案：23歲男子，船員，從菲律賓，經南韓轉乘OZ721，6月2日抵港，沒有病徵，帶有N501Y變種病毒株。

●第11854號個案：24歲女子，從法國，經荷蘭轉乘KL819，6月4日抵港，入住黃竹坑南灣如心酒店，沒有病徵。

●第11855號個案：28歲女子，外傭，從印尼乘坐CX2780，6月4日抵港，沒有病徵。

●第11856號個案：33歲女子，外傭，從印尼乘坐CX2780，6月4日抵港，沒有病徵。

●第11857號個案：36歲男子，船員，從印度出發，轉乘KL819，6月4日抵港，沒有病徵，帶有L452R變種病毒株。

●第11858號個案：58歲男子，從阿聯酋乘坐EK384，5月27日抵港，入住葵涌荃灣絲麗酒店，6月4日起出現病徵，帶有L452R變種病毒株。

醫管局公佈，截至今晨9時未有新增出院病人，至今累計11,584名確診或疑似病人康復出院。目前仍有27名確診病人分別於13間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，其中1人情況危殆，1人情況嚴重，其餘25人情況穩定。

更新回港易風險名單 以「小區」劃分

政府發言人今日（6日）表示，將調整回港易計劃下的暫不適用風險地區名單，除包括國家衞健委所列的內地按疫情調整的中風險地區、高風險地區外，亦會參考內地及澳門衞生部門通報的確診及感染個案，以及相關部門正式發佈資料；相關地區所列範圍將以「小區」為最小單位，而不會細分「小區」內個別樓數或期數。

政府指出，按「回港易」要求，在抵港當天或之前14天曾逗留風險地區名單上所列地區的香港居民，將不可獲豁免強制檢疫入境香港，而須接受14天家居檢疫。

新增2間第四輪檢疫酒店 總數增至33間

政府公佈新增2間第4輪指定檢疫酒店，連同5月20日公佈的31間酒店，第四輪酒店共33間，提供房間約9,000間。政府表示，第四輪指定檢疫酒店所提供房間的數目，可因應需求在有需要時調整。若連同部份酒店可提供的備用房間，第四輪指定檢疫酒店可提供的房間數目逾11,000間。合約期由6月20日起至8月31日。

新增的2間檢疫酒店分別為灣仔區的香港銅鑼灣皇冠假日酒店及油尖旺區的香港喜來登酒店，合共額外提供房間約500間。目前一共有8間檢疫酒店位於中西區，灣仔區有7間，九龍城區及油尖旺區各自亦有5間。

政府表示，鑑於近日對指定檢疫酒店需求的增加，決定進一步加大第4輪檢疫酒店的房間供應。除與早前已公佈的第4輪檢疫酒店商討開放備用房間以供預約外，亦聯絡了早前有意參與第4輪計劃但未獲邀的合適酒店，並了解其繼續參與的意向後，落實新增2間第4輪檢疫酒店。

特別探訪安排擴至18非急症醫院

本港疫情漸趨穩定，醫管局上月26日宣佈，由本周末起進一步擴展特別探訪安排，增至於共18間非急症醫院實施。家屬探訪時須持有72小時內的陰性核酸檢測結果，而已接種兩劑疫苗超過14日的人士，則可選擇以24小時內的病毒抗原快速測試代替。家屬亦須經由病房職員預約探訪登記，再由職員致電聯絡。

局方指，早前特別探訪安排於8間療養醫院實施時，流程大致暢順，希望市民理解疫情下探訪安排的局限，其他醫院及病房將於沿用恩恤安排或視像探訪。

運輸署為的士及公共小巴司機提供自願檢測服務

運輸署由5月31日至6月13日，為期2星期，為的士、公共小巴司機及本地渡輪營辦商僱員提供新一輪自願檢測服務。的士及公共小巴司機可於上月29日起在運輸署專設的網上預約系統登記預約。預約時需提供香港身份證號碼、揀選預約時段和專屬檢測中心，以及填寫聯絡電話號碼以便接收電話短訊通知。

●香港島林士街停車場（至6月13日）

●九龍黃大仙公共運輸總站停車場（至6月13日）

●新界葵芳葵義路停車場（至6月13日）

●新界元朗德業街近石油氣加氣站的路旁停車處（至6月13日）

●大嶼山港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處（6月10及11日）

10非急症醫院新增特別探訪安排

●大口環根德公爵夫人兒童醫院

●麥理浩復康院

●葛量洪醫院（紓緩醫學科及療養科病房）

●九龍醫院康復大樓

●東華三院黃大仙醫院

●明愛醫院懷義樓-兒童發展復康部

●沙田醫院（不包括精神科病房）

●大埔醫院（不包括精神科病房）

●白普理寧養中心

●小欖醫院

各區免費流動採樣站

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到21間社區檢測中心檢測，亦在各區另設10多個流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府明日（7日）會在荃灣美環街巴士站對面避車處（近愉景新城外的士站）增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供免費服務。

餐飲業員工、檢疫酒店職工可每7天預約一次免費檢測。地盤員工、泳池或泳灘職員、特定酒店職工可每14天預約一次免費檢測。導遊、領隊、旅遊巴包車司機等，可以每7天預約不多於一次免費檢測。

食衞局提醒，合資格人士必須透過預約系統預約，方可免費檢測，否則繳付240元。建造業工地人員及本地遊旅行從業員由5月24日起，如未能出示不適宜打針的醫生證明或疫苗接種紀錄，亦需自行負擔檢測費用。政府不排除於稍後時間將有關要求延伸至其他特定群組。

所有市民

●中環愛丁堡廣場（至6月13日）

●黃大仙廣場（至6月13日）

●九龍佐治五世紀念公園七人足球場（至6月13日）

●旺角麥花臣遊樂場（至6月13日）

●尖沙嘴漢口中心外（至6月13日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至6月13日）

●元朗安興遊樂場（至6月13日）

●天水圍天瑞體育館（至6月13日）

●屯門建生社區會堂（至6月13日）

●大埔社區中心籃球場（至6月13日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至6月13日）

須強制檢測人士（包括外籍家庭傭工）

●長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂（至6月13日）

●大角嘴櫸樹街（至6月13日）

●大角嘴維港灣會所對出位置（6月11日）

●荃灣美環街巴士站對面避車處（6月7至9日）

●沙田大會堂廣場（至6月13日）

供重開場所之強檢職員（包括外籍家庭傭工）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至6月13日）

6月份周日及端午節續設流動採樣站為外傭檢測

勞工處宣佈，6月份的周日及端午節（14日）繼續在外傭經常聚集地點設流動採樣站，提供病毒病檢測服務。4個流動採樣站分別設於中環遮打花園（近港鐵中環站J2出口）、銅鑼灣維多利亞公園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）、荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）及荃灣公園大河道入口（近港鐵荃灣西站D出口）。

流動採樣站於6月份的周日（6日、13日、20日及27日）及端午節（14日）開放，時間為上午10時至下午5時。外傭須帶備香港身份證或護照，並即場於政府網站登記個人資料，以便接收電話短訊通知檢測結果。屆時檢測承辦商會為接受檢測的外傭提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集服務。

街巿檔販等特定群組檢測網上登記延至6月30日

食環署表示，除為上水屠房從業員提供定期檢測服務外，亦會繼續為特定群組，包括高接觸群組的街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費病毒病檢測服務。計劃的網上登記截止日期已延至6月30日，曾經登記並已接受檢測的高接觸群組亦可再次登記。

安老殘疾院舍工針後免強檢

政府早前宣佈，展開第16輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測。由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於6月11日至24日期間值勤，或透過與院舍或上述單位該期間向住客或使用者提供服務的人士，須於5月28日至6月10日期間接受核酸檢測。

政府早前亦已規定有關員工若於5月28日至6月10日期間值勤，須於5月14日至27日期間檢測。而在檢測期限14天前已接種兩劑疫苗的人士則毋須檢測。

本港疫情

●確診（截至6月6日17:50）

11,858宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似個案

●死亡個案

210宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

0人出院，共11,584人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

27名確診者仍留醫，1人危殆（第6794號個案）、1人嚴重（第9907號個案），其餘25人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

兩岸疫情（截至6月5日17:00）

內地最新疫情：昨日（4日）新增24宗確診，當中包括11宗本土個案，全來自廣東，全國有13宗境外輸入，分別是廣東5宗，福建3宗，北京2宗，上海1宗，四川1宗，雲南1宗。另外，昨日出現28宗無症狀感染，境外輸入佔25宗，3宗本土個案全來自廣東；內地累計報告確診91,218宗，累計死亡4,636人。 台灣累計確診10,956宗，225宗死亡個案。

外國疫情（截至6月6日08:30）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數突破1.72億、死亡人數超過371萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,335萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過59.7萬。印度確診人數超過2,869萬，死亡人數超過34.4萬。巴西確診人數超過1,690萬，死亡人數超過47.2萬。法國、土耳其、俄羅斯確診超過500萬。英國、意大利確診則突破400萬。阿根廷、德國、西班牙、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有伊朗、波蘭、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時共12國確診宗數均超越100萬大關。

●亞太經濟合作組織(APEC)成員國同意在其港口加快處理運送疫苗和有關貨物。正在新西蘭開會的各國部長，又同意考慮自發行動減少疫苗成本以對抗疫情。

●比利時宣布由7 月1日起啟用COVID-19疫苗接種證明，來自歐盟境外的旅客須在抵達前14天以前完成接種歐盟核准的疫苗，且入境後當天需接受篩檢，陰性者毋須隔離。至於若是來自發現變種病毒等高風險國家及地區者，入境比利時則須隔離10天，且在入境的第1天及第7天篩檢。歐盟為恢復境內觀光旅遊業推動疫苗接種證明，建議27成員國應避免對疫苗接種證明持有者施加額外旅遊限制，除非是因必要且適當保障民眾健康目的。歐盟目前核准的疫苗包括輝瑞（Pfizer-BioNTech）、Moderna、阿斯利康（AstraZeneca）和強生（Johnson & Johnson）。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 33,356,537 (597,365)

印度 28,694,879 (344,082)

巴西 16,907,425 (472,531)

法國 5,769,291 (110,135)

土耳其 5,282,594 (48,068)

俄羅斯 5,058,221 (121,365)

英國 4,527,577 (128,099)

意大利 4,230,153 (126,472)

阿根廷 3,939,024 (80,867)

德國 3,706,934 (89,203)

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！