昂船洲躉船三級大火產生大量濃煙，濃煙隨風吹向西九龍，遠至沙田，當晚（2日）有多區居民表示感到不適。多位民主派區議員於今午（6日）舉行記招，指當日多個部門反應緩慢，跨部門之間協調和應對措施不足，其中環保署當日沒有發任何警示和特別通知，未能發揮監測作用；對於消防處當日表示沒有接收到市民吸入濃煙之後的不適報告，議員批說法「含糊不清」，指多區市民反映吸入濃煙後感身體不適，至少150人向區議員求助。

議員指，醫管局至今沒有提供相關數據，當日有多少人受濃煙影響而送院，環保署亦未能即時公佈數字和消息，以有效減低市民誤報消防的情況出現，促請當局改善工作流程和提高公眾通報機制。

消防處：無接獲求助 區議員：150人向議員求助

多區區議員包括油尖旺區議員李傲然、葵青區議員張文龍、郭子健、蔡雅文、韓俊賢，以及深水埗區議員黃傑朗，今午在青衣長青邨韓俊賢議辦召開記者會，交代和回應昂船洲躉船三級大火事件。

昂船洲躉船三級大火當日（2日），大量濃煙瀰漫整個西九龍、葵涌一帶，葵青區多個屋苑因濃煙導致火警誤鳴，有居民誤以為火警紛紛報警或向各區區議員求助。

李傲然指綜合多區區議員收到的求助，當晚總共有150人求助，認為市民不知應向哪個政府部門報告，強調醫管局至今沒有提供相關數據，當日有多少人受濃煙影響而送院。

環保署未盡監測及提醒作用

張文龍則指出，環保署當日只在網上恆常公佈數字，沒有任何警示和特別通知。他認為，深水埗和葵涌空氣監測站突發飆升的pm2.5數字，稱若環保署當日能第一時間發現異常並向市民公佈，相信能幫助市民了解事件。

張又指，環保署至今未交代濃霧對市民健康有何影響，促署方改善，包括類似天文台的即時應變，提示政府相關部門如消防處和民政署以及商討類似事件的應變措施。

民政處協調不足 信息傳播存漏洞

黃傑朗表示，民政處在今次事件上，明顯協調不足，信息傳播亦存漏洞，指事發後翌日，在深水埗環境及衞生事務委員會上已經有討論相關情況。民政處一向有地區應變協調機制，惟未納入海上火災和氣體洩漏等事故。

黃指，從民政處的回覆中可見其在此事上存有三個不足，分別是各區民政處欠缺溝通和協調、沒有開啟地區應變協調中心、對於處理海上火警事故欠缺應變能力。韓俊賢憶述，連同今次事件，已是第三次火警事故，是對居民有影響，但政府仍然未吸取教訓。

事隔4日政府仍未向公眾釋慮

李傲然補充，當晚在大角嘴飄散濃煙，有居民反映有燒膠味，甚至以為是催淚彈。綜合多區區議員收到的求助，有市民出現頭痛、腹瀉、噁心不適、氣促、眼痛、喉乾的情況等等；荃灣、葵青、油尖旺區均有濃烈的氣味，至今政府未有部門出來解釋這些氣味對公眾造成影響。

李認為，「政府有責任與義務去向公眾解釋事故，而且這次事故影響多區居民，但政府部門從來沒有解釋相關懸浮粒子和不明氣味會否對身體造成不適。」促政府盡快回應是次事故和跨部門之間的工作，向公眾交代清楚。

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