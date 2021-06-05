【本報訊】港台發出內部通告，宣佈港台前中文台長何重恩由本月2日起上任節目顧問，何重恩原於今年4月退休，不久重返港台擔大旗，出任總節目主任（特別職務），並製作多個有關選舉制度和中國國情的節目，包括外購央視的《世紀長征》及電台節目《灣區生活一小時》等。

任節目顧問 職權成謎

翻查港台今年2月、即何重恩退休前刊登總節目主任（特別職務）的招聘廣告，指明候選人應為退休的官職級人員，具備在大型廣播和多媒體節目製作的指導、規劃或執行經驗更佳。該職位月薪為117,580元，合約為期八個月，其後何重恩於退休後上任該職位。

今年4月中旬、即何重恩退休之月，港台再刊登「電視顧問」招聘廣告，招聘條件與總節目主任（特別職務）相若，同為「退休後服務合約」。職責為負責制訂節目策略，監督電視節目的採購和製作，包括港台電視部三個部組：資訊娛樂節目、教育節目和公共時事節目，並監督「電視廣播（Radio on TV）」節目。該職位月薪為135,470元，合約期為九個月。

有港台中人質疑，有關職位有如「僭建」，是前所未見，亦不清楚其職權範圍，「佢究竟做啲咩？係咪喺李百全嘅一人之下？權限去到邊？係咪直頭可以去到審查啲稿同節目？呢啲全部係冇人知。」港台中人亦不理解聘請一個毫無電視經驗者監督電視部的原因，而月薪或比何重恩擔任總節目主任時更高。

自李百全上任廣播處長後，港台多名高層請辭，包括公共事務組總監王祿霞，據知她現已離職，而總監一職仍未有人接任。

港台回覆查詢稱，港台根據《公務員事務規例》及考慮運作和管理需要，安排合適人員擔任不同崗位，港台不會評論個別個案，未有回應何重恩的職權範圍、需向哪一位管理層滙報等查詢。