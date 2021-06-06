「完善」選舉制度修例上月在立法會三讀通過後，前運輸及房屋局局長張炳良今早（6日）接受商台訪問時表示，經選舉委員會選出的立法會議員，將來如何能夠牽制行政機構，仍是「未知之數」，但他相信民主派在新選舉制度下，「仍有生存空間」。張炳良又不點名暗諷民建聯昨日舉辦的政治課程，稱不擔心香港沒有人才，反而擔心政府能否吸引人才加入，並指「從政唔係上啲課程，而係靠實踐」，認為政府應檢視「實踐土壤」是否有利人才成長。

張炳良今早接受商台《政好星期天》訪問時稱，北京早在上世紀80年代，已提出「愛國者治港」及「全面管治權」，但當時説法可能較為寬鬆。對於「完善」選舉制度修例上月在立法會三讀通過，張炳良認為，選舉委員會選出的40席立法會議員，將來能對議會產生甚麼影響屬「未知之數」，但相信立法會未必會成為「一言堂」，民主派在新選舉制度下，「仍有生存空間」。他又認為，民主派若被排除在議會外，或令港人再次走上街頭，對社會並非好事。

「若民主派不參選為何要組黨？」

曾任民主黨副主席的他又指，民主黨決定是否參選時，受到很多內外壓力，不排除該黨最終不派人參選。但他認為，民主黨需思考清楚的，是僅不參選今屆立法會選舉，抑或永不參選，並反問民主派若永遠不參選立法會，為何仍要組織政黨和參選區議會。

曾經批評民建聯未有為政府培養人才的特首林鄭月娥，昨日出席民建聯的政治研習班時，突然改口大讚民建聯為政府提供人才，更指本屆政府是歷屆中吸納最多政黨人才的一屆，當中以民建聯成員最多。張炳良今日則稱，不擔心香港沒有人才，反而擔心政府通能否吸引人才加入，並指「從政唔係上啲課程，而係靠實踐」，認為政府應經常檢視「實踐土壤」是否有利於人才成長。

對於警方日前首度引用《公安條例》封閉維園，禁止巿民舉辦六四悼念活動，張炳良認為，香港法律允許市民悼念六四；至於支聯會的「結束一黨專政」綱領是否有問題，張指中國並非實行「一黨制」，但內地在2018年修憲後，已將共產黨領導的根本制度寫入憲法，巿民若鼓吹否定共產黨領導的社會主義制度，或被視為「違憲」，並構成是否觸及國安法的問題。

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