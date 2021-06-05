【本報訊】美國兩黨領袖相繼就六四發聲，批評中共鎮壓民主聲音。民主黨眾議院議長佩洛西斥北京政權當年屠殺和平上街追求自由的北京市民；共和黨前國務卿蓬佩奧向天安門英烈致敬，批評中共奪去香港自治，使悼念六四的活動變成非法。

佩洛西斥中國人權未改善

蓬佩奧前日發佈長約兩分鐘的影片指六四是悲劇，形容熱愛自由的中國人與北京的暴政形成強烈對比。他指30年來全中國只有香港能自由悼念，是建基於香港的高度自治，如今北京政權竟可用港版國安法懲治。他形容香港人勇敢，「你們為了捍衞自己的尊嚴和自主而奮戰，你們為了所有人、男女老幼的自由而奮戰」。他又表示中共或許能囚禁黎智英、李柱銘等人，但香港人仍繼續「燃點香港的燈塔」，祝願上帝保佑香港。

1991年曾親赴北京悼念六四死者的佩洛西同日發聲明指，六四是現代最具勇氣的政治行動，但現今中國政府的人權問題沒有改變，無數維權人士遭受牢獄之災。她再次呼籲國際社會抵制明年的北京冬季奧運會，指人們如只為利益蒙蔽而不為中國的人權發聲，便沒有道德基礎討論世界各地人權。

法國外交部發言人亦透過新聞稿回覆記者查詢說：「天安門廣場鎮壓的32年後，我們向受難者致意，並紀念他們以民主以及捍衞人權之名所發起的和平抗戰。法國曾以最嚴厲之詞質問這場『血腥鎮壓』，譴責這個政權，『為了存活低劣到開槍射殺組成國家並以自由之名聲討的年輕人』。歐盟也以制裁中國作為回應，其中一些制裁項目至今仍有效，例如武器禁運。」外交部亦指，在中國各地發生的可怕事件，「既不該被遺忘，也不應重蹈覆轍」，並譴責港警拘捕鄒幸彤。

英國、德國和新加坡等地網民前日在微軟搜尋引擎Bing上搜尋「坦克人」的圖片後發現，網站稱無法顯示相關搜尋結果，質疑網站在六四當日審查內容。微軟回應稱是人為錯誤，正積極解決問題。