【本報訊】北美多個城市在前天六四32周年都有悼念活動，延續在維園被禁的燭光。一群海外民運人士更鑑於香港全球唯一的六四紀念館前景難料，決定在美國再建實體六四紀念館，前天舉行動土儀式。

前天300多人先在洛杉磯沙漠的自由雕塑公園，出席六四紀念碑前的集會和動土儀式。出席者包括六四民運領袖王丹、王軍濤、方政和流亡民運人士魏京生，美國共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）也有到場演說。

料三年後開幕

雕塑家陳維明表示，因為香港的六四紀念館不能再營運，於是決定在雕塑公園內興建一座實體的六四紀念館 。他並承諾紀念館會在三年後的六四35周年開幕。洛杉磯的中國領事館外晚上再有集會，出席者手持蠟燭，高唱《自由花》等民運歌曲。

紐約巿華盛頓廣場公園前晚的集會，有400多人點起燭光，在現場樂手伴奏下唱出民主歌曲，並高喊香港被噤聲的口號。出席的學聯前秘書長周永康呼籲海外港人，以各種不同方式延續悼念六四的傳統，直至平反六四，並指「如果我們要贏落去，見到中國民主的成果，必須砥礪向前」。

加拿大多倫多的六四燭光集會，一如以往在多倫多大學六四紀念碑前舉行，有近千人參加。主辦方「多倫多支持中國民運會」稱今年出席人數為近年之冠，並留意到年青參與者比往年多，對此感到鼓舞。會長吳溫溫指，集會人數反映香港人的憤怒，「香港集會被禁，又有多人被捕。大家都唔明白點解要做到呢個地步，以致到我連一個追悼嘅機會都冇？」

溫哥華亦有千多人冒雨在中國領事館對面馬路集會，舉起「平反六四」標語、高叫口號和唱民運歌曲，有路過的車輛響按聲援。