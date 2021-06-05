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民運人士美國再建六四紀念館

50分鐘前

【本報訊】北美多個城市在前天六四32周年都有悼念活動，延續在維園被禁的燭光。一群海外民運人士更鑑於香港全球唯一的六四紀念館前景難料，決定在美國再建實體六四紀念館，前天舉行動土儀式。

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前天300多人先在洛杉磯沙漠的自由雕塑公園，出席六四紀念碑前的集會和動土儀式。出席者包括六四民運領袖王丹、王軍濤、方政和流亡民運人士魏京生，美國共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）也有到場演說。

料三年後開幕

雕塑家陳維明表示，因為香港的六四紀念館不能再營運，於是決定在雕塑公園內興建一座實體的六四紀念館 。他並承諾紀念館會在三年後的六四35周年開幕。洛杉磯的中國領事館外晚上再有集會，出席者手持蠟燭，高唱《自由花》等民運歌曲。

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紐約巿華盛頓廣場公園前晚的集會，有400多人點起燭光，在現場樂手伴奏下唱出民主歌曲，並高喊香港被噤聲的口號。出席的學聯前秘書長周永康呼籲海外港人，以各種不同方式延續悼念六四的傳統，直至平反六四，並指「如果我們要贏落去，見到中國民主的成果，必須砥礪向前」。

加拿大多倫多的六四燭光集會，一如以往在多倫多大學六四紀念碑前舉行，有近千人參加。主辦方「多倫多支持中國民運會」稱今年出席人數為近年之冠，並留意到年青參與者比往年多，對此感到鼓舞。會長吳溫溫指，集會人數反映香港人的憤怒，「香港集會被禁，又有多人被捕。大家都唔明白點解要做到呢個地步，以致到我連一個追悼嘅機會都冇？」

溫哥華亦有千多人冒雨在中國領事館對面馬路集會，舉起「平反六四」標語、高叫口號和唱民運歌曲，有路過的車輛響按聲援。

六四32周年悼念活動六四紀念館王丹王軍濤方政魏京生史密斯陳維明自由花
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